Oululaiset Maria Alve ja Aino Peltokoski voittivat marraskuussa cosplayn suomenmestaruuden – nyt työn alla on uusi ryhmäesitys

Oululaisten Maria Alveen ja Aino Peltokosken cosplay-harrastus on kantanut pitkälle. Marraskuun alussa he voittivat parisarjan suomenmestaruuden tuoreilla hahmoillaan.

– Meidän hahmot ovat taikureita. Ne ovat japanilaisesta pelisarjasta nimeltä Ace Attorney.

– Esitys oli taikatemppu. Me rakennettiin laatikko, jonne Maria katosi. Tuomaristo kertoi jälkeenpäin, että esitys oli näyttävä ja yllätyksellinen, Aino Peltokoski toteaa.

Hänen hahmonsa on Tracy Wright ja Maria Alveen hahmo on nimeltään Bonny de Famme. Palkinnoksi he saivat viikonloppumatkan Kööpenhaminaan sekä lahjakortin.

Cosplayn eli pukuilun harrastus virisi Suomessa 2000-luvun alussa. Se liittyy tyypillisesti Japani-harrastukseen sekä japanilaisten animaatiosarjojen, animen, ja sarjakuvien, mangan seuraamiseen.

Aino Peltokosken yksi lempihahmo on prinssi Zuko. Kuvaan on editoitu tuli, joka kuuluu läheisesti hahmoon. Hahmo on piirrossarjasta Avatar. KUVA: Sami Räbinä

– Enää ei olla niin liitossa japanilaisiin lähteisiin. Nyt hahmot voivat olla myös länsimaalaista perua, Peltokoski kertoo.

Maria Alve, 24, on harrastanut cosplayta kahdeksan vuotta. Ammatiltaan hän on matematiikan opettaja.

– Vuosien aikana on tullut tehtyä noin 35 pukua. Useita pukuja on käytetty vain kerran, mutta suurin osa niistä on tallessa, Alve sanoo.

SM-kilpailun hahmojen asuja Aino Peltokoski ja Maria Alve valmistivat neljä kuukautta. Kuvan hahmo on piirrossarjasta Avatar. KUVA: Sami Räbinä

Hän saa inspiraation, kun näkee ihanan hahmon, tai sitten ryhmäjutussa hänen lupautuu tekemään jonkin tietyn hahmon.

Aino Peltokoski, 27, on ollut cosplayn piirissä kymmenen vuotta, ja hän on osallistunut kilpailuihin kolmisenkymmentä kertaa. Se on vienyt hänet myös Japaniin, kerran osallistumaan MM-kisoihin ja kaksi kertaa turistina.

– Yksi lempihahmoni on Angela, eräästä spawn-sarjasta. Puku itsessään on hirveä, Peltokoski arvioi alkuaikojensa käsityötaitoja.

– Yleensä cosplayta harrastetaan soolopohjaisesti. Oulussa on myös ryhmä, joka tekee ryhmäesityksiä, Alve kertoo.

Nyt ryhmä alkaa tehdä hahmoja japanilaisesta piirretystä sarjasta nimeltä Fullmetal Alchemist. Mukana on 12 henkeä.

– Siinä on lisäksi kuorolaulua, tanssia ja näyttelemistä. Tulemme esiintymään ensi vuonna Oulun Matsuconissa ja Kuopion Nekoconissa, he kertovat.

