Oululaisen Piritta Mäntyjärven elämä sai koskettavien kokemusten jälkeen uuden suunnan

Oululainen joogaopettaja ja henkinen ohjaaja Piritta Mäntyjärvi kannustaa kohtaamaan itsensä, vaikka se tekisikin kipeää. Hänen oma elämänsä sai uuden suunnan koskettavien kokemusten kautta.

Kymmenisen vuotta sitten Piritta Mäntyjärven elämässä tapahtui asioita, jotka laittoivat ajattelemaan astetta syvällisemmin ja koko elämä tuntui saavan uuden suunnan. Mäntyjärven ensimmäinen lapsi syntyi hieman etuajassa ja lapsella oli syntyessään reikä sydämessään. Samoihin aikoihin Mäntyjärven hyvä ystävä kuoli Kauhajoen koulusurmassa.

– Lyhyen ajan sisällä tuli useita kuolemanrajakokemuksia. Niihin vuosiin liittyi paljon sellaisia ikään kuin mystisiä kokemuksia, jolloin tuntui keskustelevansa jonkun korkeamman kanssa. Alkoi avautumaan toisenlainen maailma, Mäntyjärvi aloittaa.

Siitä alkoi myös Mäntyjärven jooga- ja meditaatiopolku. Kun hän aiemmin oli työskennellyt ryhmäliikuntavastaavana jyväskyläläisessä kuntokeskuksessa, kiinnostus alkoi kohdistua yhä enemmän kehon ja hengityksen kuuntelemiseen sekä tunteiden ja kehon yhteyteen.

Vuosien varrella Mäntyjärvi on ohjannut niin äijäjoogaa, luovaa tanssia kuin sydäntietoisuusretriittejä.

– Ykkösjuttu on ohjaaminen siihen, että jokainen löytäisi omaan ytimeensä. Että jokainen pystyisi kaikkien rooliensa ja naamariensa takaa tuntemaan oman itsensä, hän tiivistää.

Mäntyjärvellä on oma toiminimi ja lisäksi hän työskentelee työvalmentajana nuorten kanssa sekä on mukana Ilmaise itseäsi -nimisessä teatteri- ja liikuntahankkeessa. Tällä hetkellä työn alla on myös liikkeen ohjaaminen 7. joulukuuta ensi-iltansa saavassa Oulun Ylioppilasteatterin Oulu River Antologia -näytelmässä.

– On ollut mielenkiintoista nähdä, miten roolin ja draaman kautta voi avata omaa ilmaisua. Harjoituksissa pyritään ensin löytämään yhteys omaan itseen, minkä jälkeen yhteys toiseen esimerkiksi luottamuksen, aggression tai jonkun muun tunteen kautta. On ollut ilo huomata, miten hyvä jännitys ja adrenaliini luovat flow-tilaa ja voivat sitä kautta helpottaa stressiä.

Oulun ylioppilasteatterin Oulu River Antologia ensi-ilta perjantaina 7.12. klo 19 Valvenäyttämöllä. Muut näytökset lauantaina 8.12. ja keskiviikkona 12.12. klo 19.

