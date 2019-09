Oululaisen e-urheilun ammattilaisen Miika Kinnusen luotsaama joukkue tähtää kauden päätteeksi MM-kisoihin

Oululainen Miika Kinnunen, 26, luotsaa Encen joukkuetta, joka voitti keväällä tämän vuoden ensimmäisen kauden Euroopan ammattiliigassa.

– Meidän joukkueemme on ollut kasassa nyt vuoden ajan, vuonna 2007 kilpailemisen aloittanut Kinnunen kertoo.

Kinnusen luotsaamaan joukkueeseen kuuluu neljä pelaajaa ja se pelaa Eurooppa-liigassa PUBG -nimistä selviytymispeliä. Peli on yksi suurimmista e-urheilun parissa pelattavista peleistä.

Pelikausi on jaettu kolmeen erilliseen kauteen, jotka ovat kestoltaan eri pituisia.

– Viimeinen kausi alkaa elokuun lopussa ja kestää kuusi viikkoa, Kinnunen sanoo. Lähes kaikki liigan pelit pelataan Saksassa.

Kinnunen on käynyt joukkueensa kanssa pelaamassa myös Ruotsissa, Valko-Venäjällä ja Iso-Britanniassa.

– Jos me sijoitumme tänä vuonna viiden parhaan joukkoon, niin me pääsemme kauden päätteeksi MM-kisoihin Pohjois-Amerikkaan. Siihen me tähtäämme, Kinnunen sanoo.

Hän harjoittelee päivittäin joko yksin tai joukkueensa kanssa.

– Joukkueena me harjoittelemme 5-6 kertaa viikossa, 3-4 tuntia kerrallaan. Tämän lisäksi pelaamme yksin saman verran. Yhteisharjoittelu tapahtuu internetin välityksellä, koska me kaikki asumme eri puolilla Suomea.

Kinnunen kannustaa jokaista peliurasta haaveilevaa käymään ensin koulut kunnolla loppuun.

– Itse olen opiskellut yliopistossa matematiikkaa. Tällä hetkellä minulla on Oulun yliopistossa vielä datatieteen opinnot jonkin verran kesken.

E-urheilun suosio kasvaa koko ajan. Kinnunen arvelee suosion perustuvan siihen, että nuoret aikuiset katsovat kisatapahtumia.

– He pystyvät hyvin samaistumaan lajiin, koska pelaavat itsekin tietokone- ja konsolipelejä.

