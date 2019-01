Oululainen naurujoogaohjaaja Hanna Pietilä jakaa ilosanomaa: Tekonaurukin rentouttaa ja lisää mielihyvähormoneja

Oululainen naurujoogaohjaaja Hanna Pietilä levittää Oulun Nauruklubilla ilosanomaa.

– Naurujooga perustuu ilmiöön, että kehomme ei tunnista eroa tekonaurun ja oikean naurun välillä, mutta samat vaikutukset niistä saa. Stressihormonien taso laskee eli ihminen rentoutuu ja mielihyvähormonien määrä lisääntyy, Pietilä kertoo.

Hänen ohjaamiaan Nauruklubeja järjestetään kerran kuussa Oulunsalon kirjastossa. Klubi on kaikille avoin ja ilmainen aikuisten sosiaalinen leikkipaikka, jossa tehdään erilaisia harjoituksia.

– Huumorintajua ei tarvita, koska ei ole mitään vitsejä, vaan nauretaan ilman syytä. Kukaan ei siis voi jäädä jutun ulkopuolelle verrattuna sellaiseen tilanteeseen, että jossakin kahvipöydässä joku ei ymmärrä jotakin juttua.

Kokoontumisissa tehdään muun muassa tekonauruharjoituksia: hengitetään sisään ja uloshengityksellä nauretaan – tietynlaisia hengitysharjoituksia siis.

– Lisäksi leikitään, lauletaan ja tanssitaan. Osallistuminen on ennen kaikkea rentouttavaa ja mahdollisuus olla murehtimatta sen tunnin ajan omia ongelmia.

Pietilän mukaan naurujooga voi helpottaa myös ihan fyysisiä oireita. Jotkut ovat kertoneet saaneensa helpotusta esimerkiksi päänsärkyyn ja niskajumeihin. Toinen on puolestaan kommentoinut, että aivan kuin olisi käynyt hierojalla.

– Siinä vissiin hytkyttää niin paljon. Varmaan monilla ihmisillä on sellainen kokemus, että kaverin kanssa on tullut nauruhepuli, mutta ei muisteta, mille on alun perin naurettu. Naurujoogassa voi päästä samaan tilanteeseen.

Seuraavat ilmaiset naurujoogat ovat ke 6.2. ja 6.3. klo 18–19 Oulunsalon kirjaston 2. kerroksen monitoimitilassa.

