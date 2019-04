Oululainen jumppaguru Riikka Inget ei vatkaile palkkarijauhetta shakerissa treenin päätteeksi

Kun oululainen jumppaguru Riikka Inget, 47, lopettaa päivän ohjaustunnit ei hän ravistele palkkarijauhoja shakerissa, vaan ottaa sen sijaan puolikkaan banaanin palautumiseen. Vuosikymmenien ajan ryhmäliikuntatunteja vetäneen naisen mukaan terve ihminen saa kyllä ravintoaineet talteen tavallisen ruoan muodossa.

– Ravintolisät ovat suurimmaksi osaksi vain rahakasta bisnestä. Ainoastaan talvella otan D-vitamiinia purkista ja joskus haukkaan välipalaksi proteiinipatukan, koska niitä on helppo ottaa mukaan, Inget kertoo.

Aika usein töistä kotiin tullessa keittiössä leijaileekin jo valmiiksi hyvän ruoan tuoksu, kun kirurgina työskentelevä aviomies Juha Haataja on kokkaillut perheelleen hyvää, kasvispainotteista ruokaa.

– Ruoanlaitto on mieheni tärkeä harrastus. Hänellä on sellainen taito, että mitä tahansa meillä on jääkaapissa, hän osaa keksiä ja soveltaa, mitä niistä voi tehdä.

Tällä hetkellä Ingetille kertyy noin 16 ohjaustuntia viikossa. Tämän lisäksi hän ulkoilee paljon perheensä kanssa: lenkkeilyä, pyöräilyä, hiihtoa, laskettelua. Viime aikoina hän on lisännyt myös vapaa-ajalleen kuntosaliharjoittelun.

– Täytän toukokuussa 48 vuotta. Ikää tulee ja lihasmassa surkastuu, joten tarvitsen jumppien lisäksi voimaharjoittelua isommilla painoilla.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.