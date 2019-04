Nostalgian kautta nykypäivään ja sen ohi tulevaan: OTP herättelee oululaista jalkapallokulttuuria perjantaina teemaillassa

Oulun Työväen Palloilijat (OTP) järjestää perjantaina 5. huhtikuuta Wood Barissa teemaillan, jonka tarkoituksena on viritellä Oulun jalkapallokulttuuria historian siivittämänä. Tilaisuuteen osallistuu pelaajia joukkueesta, joka pelasi Oulun ensimmäisen mestaruussarjaottelun vappuna 1. toukokuuta vuonna 1966.

– Tiesin, että tuon vuoden pelaajilla on sellainen oma veikkausporukka, joten ehdotin heille, että pidetään tällainen teemailta, jossa voitaisiin puhua menneistä ja totta kai myös jalkapallon nykytilasta ja tulevaisuudesta, OTP:n tapahtumakoordinaattori ja hallituksen jäsen Esa Karjalainen taustoittaa teemaillan syntyä.

Tilaisuuden ohjelmaan sisältyy jalkapalloaiheisen jutustelun lisäksi musiikkia, urheiluaiheinen tietovisa ja arvontaa.

– Onhan tämä ainutlaatuinen tilaisuus, että vielä 53 vuoden takaisia pelaajia tulee kertomaan omia muistojaan, mutta toivottavasti keskustelu lähtee siitä sitten rönsyilemään.

Vuonna 1946 perustettu OTP on Karjalaisen mukaan edelleen vahva toimija. Tällä hetkellä OTP:n edustusjoukkue pelaa kolmosessa.

– Vähän liian vaisua on kuitenkin nykyään katsomoissa. Kun OTP oli 60–70-luvuilla mestaruussarjassa, ihmiset saattoivat käydä katsomassa ensin Lipon pesismatsin keskuskentällä ja tulla sitten Raattiin seuraamaan jalkapalloa. Tuohon aikaan OTP:n edustusjoukkue koostui lähinnä paikallisista, tutuista pelaajista, mikä osaltaan vaikutti tunnelmaan, pikkupojasta asti OTP:n pelejä seurannut Karjalainen muistelee.

Seuran junioritoiminta on tänä päivänä aktiivista: Junioreita on tällä hetkellä 300 mukaan lukien vapaamuotoisemmat kerhot. Harrasteryhmät mahdollistavat sen, että seuraan on matala kynnys tulla mukaan.

Tällä hetkellä seurassa on pinnalla myös naisjalkapalloilu. Kesällä 1971 OTP aloitti ensimmäisenä oululaisseurana naisjalkapallotoiminnan ja ensimmäinen virallinen ottelu pelattiin Raatin kentällä toukokuussa vuonna 1972. Kaudella 2019 OTP:n uusi naisten joukkue aloittaa pelaamisen alimmalta naisten sarjatasolta eli kolmosesta.

– Tavoitteena on, että saataisiin tyttöjoukkueitakin perustettua. Kysyntää on ollut, mutta valmentajia pitäisi saada. Valmentajia ei ole koskaan liikaa.

Oulun Työväen Palloilijoiden (OTP) teemaillassa on viritellään Oulun jalkapallokulttuuria perjantaina 5. huhtikuuta klo 18–21 Wood Barissa. Pääsyliput 19 €.