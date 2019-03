Nallikarin Talvikylän kupeessa sijaitsevassa Lomassa herkkukaakaon saa jokainen koristella itse oman maun mukaan

Nallikarissa sijaitseva kahvila Loma tuo talviseen tunnelmointiin pientä luksusta. Paitsi, että Lomasta saa monenlaista suolaista ja makeaa purtavaa, sieltä saa myös aivan erityistä herkkukaakaota.

Herkkukaakaon juju on siinä, että kermavaahdolla koristellun kaakaolasillisensa saa itse koristella tarjolla olevin strösselein, koristein, karkein ja kastikkein.

Herkkukaakaon koristelu muistuttaa jätskiannoksen koristelua. 8-vuotias kaakaoseuralainen haluaa laittaa koristeeksi vähän kaikkea, kastikkeitakin montaa lajia. Lopputuloksena on iloisen värinen sikermä. Oman kaakaoni koristelen suklaarouheella, bling bling -strösseleillä ja m&m-karkeilla.

Pilli ei riitä, vaan tarvitaan myös lusikka, kun sulavia karkkeja ongitaan kuumasta suklaajuomasta. Suklaarouhe tekeekin kaakaojuomaan aivan oman lisänsä.

Palanpainikkeena, aivan kuin makeutta ei olisi juomissa jo riittävästi, nautimme ison palan Loman laktoositonta gluteenitonta mansikkakakkua ja laskiaispullan.

Molemmissa on panostettu sekä makuun että ulkonäköön. Iso osa vitriinin leivoksista on gluteenittomia ja erikoisruokavaliot on hyvin merkitty. Laskiaispulliakin löytyy sekä hillolla että mantelimassalla, moneen makuun.

Lomassa on lauantaina puolen päivän aikaan ruuhkaa, ja paikka näyttää olevan etenkin perheiden suosiossa. Moni on tullut nauttimaan lounasta, jota on tarjolla noutopöydässä.

Annoksia voi tilata myös listalta. Tänään tuntuu naapuripöydistä kuuluvan enimmäkseen suomen kieltä, mutta Lomassa piipahtelevat varmasti tiuhaan myös turistit.

Loman sijainti leirintäalueen respan yhteydessä on likietuinen myös Talvikylään nähden. Tästähän voisi lähteä myös vaikka patikoimalla Hietasaaren kierrokselle ja palata lenkin jälkeen kuumalle kupilliselle.



Kahvila Loma

Leiritie 10

Avoinna: Ti–su kello 11–17.

Mitä maksoi: Herkkukaakao 4,90 euroa, laskiaispulla 3,90 euroa, mansikkakakkupala 4,90 euroa.

Kiitämme: Lapsiystävällinen kahvila jossa pienehköstä koostaan huolimatta monipuolinen valikoima.

Erityistä: Nallikarin majakalla avoinna myös vohveleita ja kahvia tarjoileva Kahvila Majakka lauantaisin kello 11–16, säävarauksella.