Merikoskenkatu vetää hyvin kivijalkaliikkeitä – Pietan Puoti Muhokselta uusin tulokas

Juurikin tämä !! Keskustaan olisi tulossa liikkeitä, mutta vuokrat ovat järjettömiä ! Luulisi kaupungin pikkuhiljaa puuttuvan tähän. Sitten nuristaan ja ihmetellään että keskusta autioituu vaikka tyhjiä liiketiloja on joka nurkka täynnä. Nurinkurista. Ja mitä järkeä tilojen omistajien on pitää niitä tyhjillään, kulujahan siitä vain tulee. Eiku ainii..sehä on se kuuluisa ahneus.