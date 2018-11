Maastopyöräilyä harrastava Tomi Kononen tarjosi syntymäpäivänään pyörän rassausta isommalle porukalle

Joskus ideana oli, että kulkeminen olisi halpaa;

moottoripyörät oli edullisia kulkuvälineitä ja

sama ajatus piti olla myös polkupyörillä.

Nyt kun polkupyöräilyn eri muodoista on tullut trenditietoisten harrastus,

se ei olekkaan enää "niin" edullista.

No toisaalta, mikä on köyhälle kallista on muille samanhintaista.

Vertailkaapa vaikkapa eri tuumakokoisten ( ja niitähän riittää ja ne kaikki ON tarpeellisia)

renkaiden kumeja. Pääly- ja sisä-. Puhumattakan läski-ja semiläskipyörien kumeista.

Ja nastarenkaat ovatkin sitten toinen juttu. ;-)