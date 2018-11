Lumo-festivaalin tuottaja Anna Lanas sytyttää valot Ouluun – teoksia löytää vaikka kännykkäsovelluksen avulla

Tarvitaan ensin marraskuun pimeys, että voidaan iloita valosta.

– Ilman juuri tätä tapahtumaa marraskuu voisi olla aika masentava itsellekin, sanoo Lumo-valofestivaalin tuottaja Anna Lanas, 36.

Lumo-valofestivaali on erilainen kuin mikään muu tapahtuma, jota tuottaja Anna Lanas on ollut tekemässä.

– Melkein kaikkia muita tapahtumia yhdistää jokin jatkumo, mutta Lumossa laitetaan koko paketti joka vuosi uusiksi.

Oulun kaupungin Lumo-valofestivaalia Lanas on ollut toteuttamassa joka vuosi, nyt kuudennen kerran. Nykyisin Lanas toimii ohjelmapäällikkö Jarkko Halusen työparina.

– Valotaide ylipäänsä on kasvussa. Kaupungeissa rakennusten, puiden ja puistojen valaisu eri värein on suositumpaa, ja tämä on sekä esteettisyyteen liittyvä että turvakysymys. Valo lisää turvan ja lämmön tunnetta asukkaissa.

– Festivaaliin liittyen kuitenkin puhutaan lähinnä tilapäisteoksista. Itse tapahtumakin on kasvattanut tunnettuuttaan ja siitä kertoo se, että tälle vuodelle tuli aiempia vuosia enemmän teostarjouksia ympäri maapalloa, yhtenä kaukaisimpana paikkana Australiasta, Lanas kertoo.

Teoksia kohdistetaan muun muassa Oulun tuomiokirkon torniin, kauppakeskus Valkeaan ja kulttuuritalo Valveelle. Valoteoksiin voi suunnistaa yhdellä kävelykierroksella teospaikkakartan tai Citynomadin kännykkäsovelluksen avulla. Sovelluksessa kännykkä värähtelee, kun kulkija alkaa lähestyä valoteosta – ehkä tästä taiteesta voivat innostua perheiden nuoremmatkin jäsenet.