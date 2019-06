Lassilat myivät omakotitalonsa Oulussa ja perustivat Kotikoulun Espanjan Aurinkorannikolle Fuengirolaan

Fuengirolan Kotikoulussa on meneillään yhdistetty lounas- ja välitunti. Se vietetään aina sään salliessa Välimeren rantahiekalla, vain kivenheiton päässä koulun tiloista. Ensin syödään eväät, sitten pelataan, leikitään tai vaikka pulahdetaan uimaan.

Kotikoulu on oululaisten Sami ja Kati Lassilan yritys, jonka toinen lukukausi on loppumaisillaan. Siitä on nyt melko tarkalleen kaksi vuotta, kun Sami ja Kati olivat pakkauspuuhissa. Omakotitalo Oulussa oli myyty ja edessä oli pysyvä muutto Aurinkorannikolle.

– Muutamaa vuotta aiemmin olimme tulleet tänne, kun itse olin virkavapaalla Kaukovainion koulusta ja työskentelin Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa. Kati oli hoitovapaalla työstään, luokanopettaja Sami Lassila kertoo.

Ulkomaille muutto oli ollut pariskunnan haavelistalla. Virkavapaata seurasi vielä opintovapaa. Espanjaan jääminen oli alkanut toden teolla kutkuttaa.

– Kaveri sitten heitti, että perustakaa oma koulu.

Siitä se ajatus lähti. Pariskunnan Irina-tytär oli neljänä päivänä viikossa kerhossa, ja noina aamuina Lassilat lähtivät aamulenkille ja pallottelivat ideaa omasta koulusta.

– Olemme aika rohkeita tyyppejä emmekä pelkää muutoksia. Oli selvää, että tämä mahdollisuus piti tutkia, Sami Lassila hymyilee.

Aurinkorannikon suomalaiseen kouluun oli ja on pitkät jonot. Samanaikaisesti yhä useampi suomalainen työikäinen perhe toteuttaa lyhempiä tai pidempiä irtiottoja etelän aurinkoon, aivan kuten Lassilatkin aluksi.

– Alusta alkaen ajatuksena oli, että meidän koulumme olisi sellainen, johon on helppo tulla lyhyeksikin aikaa. Lyhin jakso on viikon, ja jotkut ovat kokonaisen lukukauden tai lukuvuoden, koulun hallinnosta vastaava Kati Lassila kertoo.

