Lapsuutensa unelman toteuttaneelle vannetaituri Henna Ikoselle sirkus on visuaalista ja fyysistä taideurheilua

Oulussa asuva Henna Ikonen, 23, on ammatiltaan sirkustaiteilija. Hänen mielestä sirkus on taideurheilua, jossa lavaesiintyminen on tärkeässä roolissa fyysisyyden lisäksi.

Ikonen kiinnostui sirkusmaailmasta jo lapsena.

– Ihailin sirkusesityksiä. Olen myös tanssinut ja harrastanut rytmistä voimistelua ennen sirkuskouluun menoa. Sirkuskouluun menin 12-vuotiaana.

Ikosta kiehtoo sirkuksessa ennen kaikkea visuaalisuus, se että siinä yhdistyvät liike ja musiikki.

– Sirkusesitys on kauniin näköistä, mutta myös viihdyttävää. Sirkusesityksessä tehdään haastavia ja vaikeita temppuja, mutta esiintyjät saavat ne näyttämään helpolta, Ikonen pohtii.

Ikoselle itselleen on ollut vaikeinta jännityksen voittaminen ennen esiintymistä.

Ikonen myös opettaa Oulun Tähtisirkuksessa lasten ja aikuisten ryhmiä.

– Opetan heille ilma-akrobatiaa sekä ohjaan käsilläseisonnan kursseja. Minulla on myös lasten esiintyvä ryhmä.

Ikosen oma laji, missä hän esiintyy, on vanteet. Ikonen valmistui Lahden sirkusartistikoulutuksesta vuonna 2017.

– Kouluun oli laaja-alaiset pääsykokeet. Siellä testattiin fyysisyyttä, notkeutta ja esiintymistaitoa, Ikonen sanoo.

Ikosen mielestä sirkuksen suosio on koko ajan kasvussa. Lajin harrastajamäärätkin ovat lisääntyneet.

– Kehoittaisin kaikkia halukkaita sirkusharrastuksen pariin. Uskon, että kaikki voivat oppia esimerkiksi käsilläseisontaa ja ilma-akrobatiaa, mutta se vaatii harjoittelua ja oman pelon kohtaamista sekä voittamista. Niin ja aina kannattaa tietysti aloittaa alkeista, Ikonen korostaa.

