Kolmen kovatasoisen kuoron laulaja Mikael Sipilä tavoittelee hyvää meininkiä ja haaveilee tasokkaasta lauluyhtyeestä

Oululaistunut muusikko Mikael Sipilä, 30, kuuluu kahteen tunnettuun ja kovatasoiseen oululaiseen kuoroon, mieskuoro Pohjan Lauluun ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro Cassiopeiaan.

Musiikki ja kuorolaulu on hänelle vakava asia, mikä juontaa mahdollisesti Sipilän pitkän linjan opinnoista alalla.

– Ensin muutin Espoosta Tornioon ja valmistuin muusikoksi. Sitten saavuin Ouluun ja olen pätevöittänyt itseäni edelleen muusikkona ja säveltäjänä, minkä jälkeen siirryin musiikkikasvatuksen pariin, sanavalmis Sipilä kertoo.

Laaja-alaiset opinnot myös erottavat häntä monista muista kuorolauluharrastajista. Ammattikuorot ovat Suomessa ja maailmallakin harvinaisia.

– Toisaalta on vaikeampi nauttia, jos standardit ovat turhankin korkealla. Olennaista kuorolaulussa on myös yhteisöllisyys, ja jos meininki on hyvä, on kiva mennä harjoituksiin, Sipilä sanoo.

Lisäksi hän laulaa valtakunnallisessa Suomen Mieskuoroliiton edustuskuorossa Liiton Miehissä. Jylhä nimi pitää sisällään lahjakkaimpia mieskuorolaulajia ympäri Suomen. Kuoro kokoontuu yhteen harjoittelemaan intensiivisesti ja esiintymään samalla pari kertaa vuodessa Joutsenossa ja muualla eteläisessä osassa maata.

– Valtaosa Suomen mieskuoroista on tietyssä murrostilassa – puhutaan ukkoutumisesta. Kuoroihin voi olla vaikea saada uusia laulajia, sillä kilpailua on erilaisten harrastusten kesken. Onkohan mieskuoroilla sitten kalkkeutunut maine nuorten keskuudessa? Sipilä kysyy.

Sipilän haaveena on kuulua johonkin vahvasti toimintaansa sitoutuneeseen ja hyvään lauluyhtyeeseen. Sen hän voi joko koettaa löytää tai itse perustaa.

– Ei tarvitsisi olla mikään Rajaton tai Club for Five, vaan pienempikin riittäisi. Tarkoituksena olisi, että kaikki ovat saman asian äärellä ja tosissaan, yhtenä yksikkönä. Kyllä tämä olisi laulullinen haaveeni, Sipilä sanoo vielä.

Nuotin vieressä on tilaa -kuorotapahtuma osana Mannerheiminpuiston avajaisia ja venetsialaisia lauantaina 31.8.2019 kello 15–22.30.

