Kemiläislähtöisen Tommi Ylimäisen stand up -huumori on kekseliästä, hervotonta ja paikoin jopa absurdia

Oululaistunut stand up -koomikko Tommi Ylimäinen nappaa vitsinsä tavallisesta elämästä, mutta värittely nostaa tarinat uuteen ulottuvuuteen.

– Tuut aukion reunalle, ootat pari minuuttia, niin siinä noin sadan metrin päässä pitäisi näkyä valakonen jänis. Jos siellä jostakin syystä on musta jänis, soita mulle, se on v...n vaarallinen, juttelee stand up -koomikko Tommi Ylimäinen netin videopätkässä ”Oudot reittiohjeet”.

Lisäksi netistä löytyy Ylimäisen stand up -videotallenteita homoista jääkiekkoilijoista ja kiroilemisesta ruotsiksi. Kuinka olisi edes mahdollista käyttää voimasanoja tarkoituksenmukaisesti naapurikielellä, kun ne kaikki kuulostavat Ikean moduulisohvien nimiltä?

Ylimäisen suustaan suoltama huumori on kekseliästä, hervotonta ja paikoittain – kuten oudoissa reittiohjeissa – jopa absurdia. Ihan kuin seuraisi David Lynchin luomasta Twin Peaks -televisiosarjasta jalostettua parodiaa.

– Joskus ajatus voi viritä lehtijutusta tai jostain tilanteesta. Kuuntelen musiikkia sekä podcasteja ja katson leffoja. Uutisia seuraan jo käsikirjoitustöiden puolesta, Noin viikon studio -sarjan sisältöä tekevä Ylimäinen luettelee.

Ylimäinen on syntynyt Kemissä, mutta muutti sieltä Ouluun kuusi vuotta sitten. Hän on valmistunut tradenomiksi – nyt opinnoista on hyötyä esimerkiksi omassa kirjanpidossa.

Stand upin seuraaminen alkoi 15-vuotiaana netin kautta. Siinä vaiheessa amerikkalaisten koomikoiden tuotantoa oli jo ladattu kaiken kansan katsottavaksi.

– Armeijan kotiutumisjuhlassa esiintyi Arimo Mustonen, jonka vitseille nauroin ja samalla näin että lähempääkin löytyy koomikoita. Sitä kautta alkoi valveutuminen kotimaisen huumorin osalta.

Kun stand up alkoi kiinnostaa Ylimäistä aiempaa vahvemmin, hän näki Oulussa mahdollisuuden lähteä sen pariin. Samalla työnäkymät paranivat.

– Olen edelleen tyytyväinen, että muutin tänne. Oulu on tarpeeksi iso kaupunki olematta hektinen, kuten Helsinki. Ison kaupungin palvelut löytyvät, ja luonto on lähellä. Balanssi on minusta hyvä, Ylimäinen arvioi.

