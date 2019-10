Kalen! kalluppi: Syökkö nää lihhaa lokakuusa?

Lisään lihan syöntiä lokakuussa. Lihalokakuu kunniaan! Tämä syyllistävä ympäristöhömpötys kun on lähtenyt täysin ideologiasta liikkeelle eikä todellisuudesta. Tästä on jo Suomestakin tutkimustietoa että lihaa syyllistetään liikaa. Muualla tehtyjen tutkimusten mukaan liha on jopa ympäristöystävällisempää kuin vihreään kuoreen keinolämmöllä, valolla sekä fossiilisilla polttoaineilla tuotettu ja kuljetettu vihreään kuoreen pakattu vesi. Esim jääsalaatit ja monet muutkin salaatit ei sisällä ravintoaineita yhtään vaan ovat vettä vihreässä kuoressa. Veden juominen on ympäristön kannalta parasta kun se tehdään hanasta eikä vihreistä kasviksista, jossa tähän vihreään kuoreen veden pakkaamiseen on käytetty valtava määrä energiaa! Eli suosittelisin todellisuuden esittämistä kuvitelmien sijaan. Siksi olisi parempi olla vihersalatiton lokakuu jossa tästä veden kasvattamisesta ja kuljettamisesta luovuttaisiin kokonaan. Juodaan vesi hanasta.