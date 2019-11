Kalen! kalluppi: Pittäiskö yliopisto rakentaa ratapihalle?

Nyt olisi syytä laittaa vireille tutkimushanke, jossa selvitetään, millaisia henkisiä kolhuja ja traumoja on opiskelijoille syntynyt opiskelusta Linnanmaalla? Kommenteista päätellen kyse on isolla osaa vähintäänkin keskisyvästä masennuksesta. Miten sijainti on vaikuttanut valmistumiseen? Syrjäinen sijainti on voinut aiheuttaa opintojen viivaästymistä, koska mm. teekkarien juhlinta on saattanut venähtä pitkäksi, kun juhkapaikat ovat olleet kaupungissa j koti Linnanmaalla. Kyllä yliopiston pitää huolehtia tulevien tuloksentekijöiden hyvinvoinnista.