Kalen! kalluppi: Pittäiskö tiernapoikia uuvistaa?

Tämä keskustelu tai oikeastaan harhaanjohtava mielipidemuokkaus on hyvä esimerkki ajan hengestä. Kuten tässäkin keskustelussa on jo sanottu, ei pidä tehdä asioista rasistisia jotka eivät sellaisiksi ole tarkoitettu ja eivät sitä ole. Ihonvärien ja kansallisuuksien olemassaolo on de facka eikä niittä värittömiksi saada kuin sitomalla silmät, tukkimalla korvat, leikkaamalla kieli ja poistamalla aivot. Tiernapojat on kaunis kansallisperinne jonka merkitys nykyään on enemmän harrastus ja hyvä sellainen. Minulle se oli aikanaan joulurahan ansaitsemistapa ja tehdä jotain jota osasi, laulaa. Meidän aikana oli muuriaanien kuninkaan rooli se toiseksi halutuin, toisille halutuin.