Kalen! kalluppi: Piäkkö nää turvaväliä moottoritiellä?

Oulussa, kuopiossa,, jyväskylässä, etelässä muutenni tuollasilla ohitustien pätkillä on sula mahottumuus pittää turvaväliä eellä olevaan kun väliinkiilaajia on kokoajan ja muita kaahareita.. Rovaniemellä on mukavempi ajella siellä ei ole villin lännen meinkiä samalla tavalla ja voi pittää turvaväliä sama on kemissäkin.. Jokainen voisi kahtoa peiliin ennen kun lähtee liikentee sekkaan ja omalla ajollaan turvata myös toisten matkaaminen. Ei ole iso vaatimus mutta teko sujuvoittaa liikennettä..