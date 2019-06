Kalen! kalluppi: Ottaako pakkoruotti päästä?

Kyllä on järkyttävää kuinka pieni sirpalepuolue eli RKP pystyy yksin ohjailemaan ja vaatimaan kaikkia suomalaisia kyykyttävää asiaa takaisin !

On täysin turhaa opiskella sellaista kieltä jolla ei pärjää kuin naapurimaassa , olisi paljon tärkeämpää niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta opiskella maailman kieliä jotta meillä löytyisi ihmisiä haastaviin vienti tehtäviin josta tulee kuitenkin hyvinvointimme perusta ! Nyt pitää saada kova vastustus tuolle asialle ja koko ruotsin opetus on kyseenalaistettava ja poistettava opintoohjelmista kokonaan ! Tehostetaan suomenkielen opetusta noille ruotsia kielenään puhuville , heitä on kuitenkin vain kolmaskymmenesosa suomalaisista jos sitäkään ! Nyt järki käteen !!