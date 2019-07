Kalen! kalluppi: Onko sulla rusketusraijat?

Menin näyttämään mustaa, kasvavaa luomea terveyskeskukseen, jossa päättivät leikata näpyn heti pois. Leikkaava lääkäri tutki sitä ja sanoi, että ei ole melanooma, leikattu ihon pala lähetettiin patologille tutkittavaksi. Viikon päästä terveyskeskuslääkäri soitti hysteerisenä ja itki "Se onkin melanooma. Voi, voi, onko sinulla ketään läheistä tukenasi, tämä on niin raskas uutinen". Puhelu päättyi, olen siis sairastunut ihosyöpään tuli puhelusta tiedokseni. Alkoi hirveä "rumba" OYS:ssä: isoja isoja tutkimuksia kehosta, tarkempi luomen poistoleikkaus ja vaarallisten luomien poisto muualta kehosta. Syövän etäpesäkkeitä on etsitty päästä ja keuhkoista röntgenillä, verikokeilla on etsitty syövän merkkiaineita, kaikki on toistaiseksi hyvin. Lääkäreiden mukaan ihoni on saanut liikaa auringon säteilyä. Olkaa ihmiset varovaisia siellä auringon kanssa, älkää polttako ihoa ja käyttäkää aurinkorasvaa.