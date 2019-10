Kalen! kalluppi: Onko Oulusa toimiva joukkoliikenne?

Eihän sitä nyt millään voi joukkoliikennettä virittää sellaiseen kuntoon, että aivan joka paikasta pääsee aivan joka paikkaan suoraan ilman bussin vaihtoa. Taksit ovat sitä varten. Minusta Oulun joukkoliikenne on nykyään aivan huipputasoa verrattuna 15-20 vuoden takaiseen aikaan. Linjoja on paljon ja bussit (siis esim. linja 1) kulkevat useamman kerran tunnissa arkisin ja viikonloppunakin ihan mukavasti. Hijntaa tietysti on, mutta jos esim. Walttikortilla maksaa, niin kertamaksu yli kolmanneksen halvempi kuin kertalippu normaalisti. Kuukausilippu tulee vielä halvemmaksi, jos bussia käyttää säännöllisesti, eli ainakin työmatkoihin.