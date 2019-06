Kalen! kalluppi: Meekkö nää kallaan?

Puolitoista miljoonaa suomalaista harrastaa kalastusta. Heistä kolmannes on naisia. Saaliikseen he saavat 30 miljoonaa kiloa kalaa, enimmäkseen haukea ja ahventa. Raha-arvoltaan tärkein saalislaji on kuha. Kale! kysyy kallupissa, meekkö nää kallaan.

