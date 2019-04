Kalen! kalluppi: Kerrääkkö nää koiras kakat?

Ajatella jos se koira kakkaa sen omistaja talon sisälle tai parvelleelle tai omalle pihalle tms jne, niin koirako sen paskakasan joutuu poistamaan vain sen ns. koiran omistaja? Niin, millain en on sellainen koiran omistaja joka ulkoista oma koirankin miuden huollettavaksi kun itse ei siihen kykene edes ns. koiran omistajanakaan? ilmeisesti kannataa jäättää se koira hankimatta tai tekee elämän muutoksen että koirastakin välitetään samanlailla kuin naapureistakin! Mutta pahaa pelkään ja koirien puolesta, että ei se omistaja taida oikein osata hoitaa edes noita kakka tai paska juttujakaan oikein puhumnattakaan että koiraa ei syylistettäisi omistajan huonon ja välipitämöttömän käytöksen takia, jossa kuitenkin sen koira on se täysin syytön olento kaikkeen mm. noihin paksajutuihinkin! Ps. Olen ilokseni kyllä nähnyt nykyään jotodella paljonkin hyviäkin koiran omistajiakin, joilla on asenteet kunnossa sekä koiran omistajana että koiran kasvattajankin ;)!