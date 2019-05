Kalen! kalluppi: Ahistaako ilimasto?

Ilmastonatsismi jota kaikenmaailman IPCC:t ja WWF:t syytää. Otettais nyt asiat niin että ENSIN tutkitaan avoimasti ja puolueettomasti kuten tieteessä on tapana ja tarkastellaan asioita sitten, mitä on mahdollista tehdä. Ja niin ettei turhaan vouhoteta tai tuoteta päästöjä jotka ei tuota mitään. Kuten valheet joita totuuksina markkinoidaan. Lopuksi, on kyllä lopetettava tuo sormella osoittely ja syyllistäminen siitä että ihmiskunta on kehittynyt siksi mitä se on koska emme voi kääntää ajan ratasta taapäin. Se on turha kuvitelma. Lasten ja lastenkaltaisten hyväksikäyttö on myös halpamaista.

Se on satavarma että lehmä on ollut meille hyödyksi jo pitkään. Joku sen sanoi - että miksi se pitäisi tappaa? Ja sekin on varma että jos emme olisi keksineet ruoan kypsentämistä olisimme kuten gorillat, etsisimme valveaikamme ruokaa emmekä kehittäisi internettiä ymv. tai asuisi lämmitettävissä taloissa täällä Suomessakaan...