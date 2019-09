Kale! kokkeilee: Tukevasti etenevällä Sykkelillä on hyvä huristaa opiskelijaliikenteen vilkastuttamalla Baanalla

Pittäähän sitä Sykkeliä päästä testaamaan! Kaupunkipyöriä on odotettu Ouluun kuin kuuta nousevaa, joten nyt, kun ne nätisti pinkkeinä telineissään nököttävät, aivan jo sormet syyhyävät niiden ohjaustankoon.

Sykkeleiden käyttöönottojärjestelmä on jo saanut moitteita mediassa, ja se voisi tosiaan olla simppelimpi. Mutta kun saa menopelin irti telineestä, ymmärtää kaupunkipyörän edut.

Sykkelin kori on yllättävän pieni, mutta saan pikku reppuni siihen taiteltua. Kypäräähän näissä ei ole ja epähuomiossa jätin omani kotiin.

Suuntaan Linnanmaan ja keskustan väliselle Baanalle. Sykkelin ajotuntuma on hyvä ja tukeva. Se muistuttaa perheessämme olevaa Poni-pyörää: vähän sellainen tavarapyörämäinen, mutta yllättävän näppärä polkea kolmine vaihteineen.

Baanalla onkin hyvä huristaa. Yliopiston lukukausi on alkanut, joten liikennettä piisaa. Omat kaistat molempiin suuntiin pyöräileville ja erillinen jalankulkukaista ovat kyllä loistojuttu. Yllättävän moni näprää ajaessaan kännykkää, mitä pitää ihmetellä.

Sykkelissä etuvalo syttyy automaattisesti, huomaan, kun toinen samanmoinen huristaa vastaan.

Mikäkö on kaupunkipyörän hyöty? Se käy parhaiten ilmi, kun pyöräilijäkollega hinkuttaa takana ketjut rahisten. Tai kun toinen kuulostaa kruisailevan nastarenkailla syyskuussa.

Kaupunkipyörän etu on se, että se on aina iskussa ja huollettu. Plus että sen perään ei tarvitse vahtia. Kun reissu on tehty, se palautetaan telineeseen pyörässä olevaa P:tä painamalla ja ohjeita noudattamalla.

Ostettuun oikeuteen (päivä, viikko tai kausi) sisältyy aina puoli tuntia polkemisaikaa yhdellä kertaa. Pyörä ei ilmoita kuluneesta ajasta, joten se olisi pitänyt hoksata itse katsoa.

Jos ajelisin Linnanmaalta keskustaan tai päinvastoin, puoleen tuntiin saisi jo hyvän hien pintaan. Asiaa auttaa, että Tuiran kohdalta Baana on jo auki.

Erikoismaininta muuten Oulun uusille pyöräreittien opasteille. Loistohomma!

Ai juu, Sykkeleiden värivalintaa koskevista nettikauhusteluista huolimatta näyttää vahvasti siltä, että myös miehet näyttävät voivan aivan hyvin ajaa pinkillä pyörällä.

