Kaikin tavoin överi Las Vegas on ruuhkavuosia elävälle pariskunnalle tehokas irtiotto arjesta

Minne matkustin

Las Vegas, Nevada, Yhdysvallat.

Milloin matkustin

4.-11.10.2018.

Matkareitti

Lentokoneella. Meno Oulu-Helsinki-Lontoo-Las Vegas. Paluu Las Vegas- San Francisco-Helsinki-Oulu.

Lennot ostettiin Finnairilta ostettu, Hki-Las Vegas lennon operoi British Airways ja Las Vegas-San Francisco Alaska Airlines.

Majoitus

Majoituimme Hotel Stratospheressä pääkadun The Stripin pohjoispäädyssä.

Miten varasin

Varasin matkan Finnairin Holidays-palvelusta. Matkaan sisältyi lennot ja majoitus.

Milloin varasin

14.8.2018.

Ketä matkusti mukana

Kahdestaan aviomiehen kanssa.

Matkakulut

1235€/hlö. Lisäksi matkan hintaan täytyy lisätä Yhdysvaltoihin pakolllinen ESTA, joka on noin 14€/hlö.

Matkan plussat

Matkalla parasta oli herkuttelu ja upeat maisemat. Suuressa maailmassa monet asiat ovat meille uutta ja outoa, ja niihin tutustuminen toi mukavan irtioton ruuhkavuosien arjesta. Aikatauluja ei oltu etukäteen suunniteltu, vaan menimme omien fiilisten mukaan. Aikaero -10h Suomeen, sai meidät heräämään aikaisin, joten pääsimme nauttimaan aamuisin upeasta auringonnoususta vuorten takaa.

Matkan miinukset

Alkuperäiset lennot reititettiin uusiksi konerikon takia vain muutama päivä ennen matkaa. Lisäksi kotimaisen lentoyhtiön operoimat lennot olivat kaikki yhtä lukuunottamatta myöhässä. Pari kertaa lennolta toiselle sai siirtyä juoksujalkaa, eikä esimerkiksi juoma- tai vessataukoja kentällä ehtinyt pitää. Ylimäärinen stressi matkalaukkujen perille pääsystä ja omasta ehtimisestä seuraavalla lennolle harmittivat, mutta niistä selvittiin kuitenkin.

Millaista perillä

Las Vegas on yhdellä sanalla kuvattuna överi. Moni varoitteli, että Las Vegasissa ei ole nähtävää kuin pariksi päiväksi, mutta emme viikossa ehtineet näkemään kaikkea, mitä olisimme halunneet.

The Stripin eli pääkadun varrella on näkemistä moneksi päiväksi. Hotellit ovat kukin erilaisen teeman ympärille suunniteltu. Lähiympäristöstä löytyy upeita aavikkomaisemia, joita ei Suomessa ole.

Ruokaa löytää hyvin ja annokset ovat jättimäisiä. Alkoholikulttuuri on vapaampaa ja varmaan puolet vastaan kulkevista turisteista kulki jonkinlainen drinkki kädessä kadulla.

Sää oli matkan aikaan normaalia kylmempää, päivälämpötilat pyörivät 20-25 asteen välillä ja iltaisin oli jopa viileää. Hotelleissa, kasinoilla, kauppakekuksissa ja jopa busseissa ilmastointi oli todella kylmä, joten ihan vähissä vaatteissa ei voinut liikkua.

Ihmiset olivat ystävällisiä, asiakaspalvelu huonoimmillaankin hyvää ja small talkia tuli tuutin täydeltä taksikuskista kaduntallaajaan. Osa jopa tiesi, missä koti-Suomi sijaitsee.

Vinkit

Vuokraa auto, jos mielit nähdä lähialueen upeita maisemia. Jos matkabudjetissa on reilusti kahisevaa, ota helikopterikyyti Grand Canyonille ja nauti maisemista. Death Valley on parin tunnin ajomatkan päässä, mutta on näkemisen arvoinen. Lähempää löytyy myös Red Rock Canyon, joka on todellakin näkemisen arvoinen.

Jos suunnittelet pysyväsi vain Stripillä, osta bussikortti paikallisbussiin, sillä välimatkat ovat pitkiä autoilukulttuurissa. Bussilla pääsee myös helposti Downtowniin ja Outlet-myymälöihin.

Hotelleilla on myös ilmaisia esityksiä, kuten Bellagion suihkulähdeshow't ja Miragen tulivuorenpurkaus. Lisäksi on puutarhoja ja kaikille kasinoille on vapaa pääsy, jos ei pelaamaan niin ihmettelemään menoa. Monet ostoskukset ovat myös nähtävyyksiä itsessään.

Pienimmät lapset jättäisin kotiin, sillä kaupungissa on paljon aikuisille suunnattua viihdettä tarjolla, ja monissa kohteissa on ikärajoja.

Hintataso

Stripin alueella Suomen hintaluokkaa. Hintoihin lisätään vero kassalla ja palvelumaksuja eli tippejä annetaan ravintoloissa, takseissa yms. Ravintolat ovat samoissa hinnoissa ja jopa kalliimpia kuin kotipuolessa. Pikaruoka on halpaa. Polttoaine on homattavasti halvempaa kuin Suomessa.

Tuliaiset

Syntymäpäivälahjoja, karkkia, vaatteita ja lahjuksia kodin/lapsen/koiranhoitajalle.

Menisitkö uudestaan

Kyllä.