Kahavilla: Villa Eevilä tarjoilee luomumokkaa vaaleanpunaisessa jugend-huvilassa

Vaaleanpunainen huvila Lentokentäntien risteysalueen lähistöllä on herännyt unestaan. Eevilän talo pilkottaa isojen kuusien lomasta ja kutsuu ohikulkijoita sekä kahville että tutustumaan satavuotiaaseen taloon.

Talon uusi omistajapariskunta on Sakke ja Marja Gustafsson. He ihastuivat taloon, ja unelma kahvilasta on nyt toteutunut.

Kulku Cafe Eevilään tapahtuu mutkan kautta. Matkalla huomaa, että Eevilä seisoo alueella, jossa sitä uhkaavat liikenne ja teiden laajennus. Naapurustossa olleet talot on pakkolunastettu ja purettu vuosikymmeniä sitten. Lähialueella on yritystontteja.

Kahvilassa yhdistyy yrittäjäpariskunnan monta kiinnostuksen kohdetta. Leivonnaiset ovat itse leivottuja. Näin mansikka-aikana tarjolla on esimerkiksi marenkista mansikkakakkua, erilaisia piirakoita, kahvikehrää ja perinteisiä lusikkaleipiä.

Kahvin voi nauttia myös ulkokeinussa tai sireenien siimeksessä. KUVA: Ester van Dam

Suolaisen puolella on tarjolla munakasrulla kinkku- ja kalatäytteellä sekä vegaaninen piirakka. Tötteröbuffetissa voi koota itselleen naposteltavaa. Erityisruokavaliot on huomioitu kiitettävästi.

Maininnan ansaitsee oma kahvisekoitus, jota kutsutaan Eevilän mokaksi. Se on luomulaatua ja sekoitettu kahdesta eri jauhatuksesta. Kylmää juotavaa haluava voi valita inkiväärijuoman.

Yhdessä huoneessa on esillä sisustustuotteita.

Sakke Gustafsson kertoo, että piha-alue oli kasvanut umpeen. Nyt kävijän ottaa vastaan viehättävä pihapiiri. Valitsemansa tuotteet voi tulla nauttimaan myös ulkokeinuun tai sireenien siimekseen.

Ulkona voi katsella arkkitehtonisesti arvokasta taloa, vanhoja ikkunapuitteita ja tyyliin kuuluvia yksityiskohtia.

Sisällä tulija astuu vanhan huvilan tunnelmalliseen ilmapiiriin, jollaista Oulussa ei ole toista. Eevilässä on säilynyt vanhantyylinen sisustus tapetteineen ja huonekaluineen.

Eevilässä on säilynyt vanhantyylinen sisustus tapetteineen ja huonekaluineen. KUVA: Ester van Dam

Ilmapiiri on rauhoittava, ja yllättävän hiljainen, vaikka lähellä on vilkasliikenteinen tie. Erityisesti salin puolella voi ihastella koristeita, kauniita huonekaluja ja tekstiilejä.

Sakke Gustafsson kertoo, että jugend-tyylinen huvila on rakennettu vuoden 1914 tienoilla. Perustana on vielä vanhempi hirsinen rakennus, joka on talon hellahuoneena. Tarina kertoo, että se olisi ollut tsaarin tyttären rantamaja.

Kävijä yllättyy tiedosta, että aikoinaan paikka on ollut meren rannassa. Yläkerrassa olevalla parvekkeella on juotu iltateetä ja katseltu merelle.

Nyt Cafe Eevilä haluaa olla kohtaamisten ja tapahtumien paikka. Pyöräilijöitä ja kaikenikäisiä kävijöitä onkin riittänyt.

- Monet ihmiset ovat kertoneet käyneensä täällä lapsena. Jotkut ovat vuosia ihmetelleet, mikä talo tämä on ja ovat nyt päässeet tutustumaan paikkaan, Sakke Gustafsson kertoo. Kesäkahvilana paikka onkin erilainen ja ainutlaatuinen.

Cafe Eevilä, Idealinja 21

Avoinna ti kello 10–15, ke–pe kello 14–19, la–su kello 12–19, ma suljettu