Kahavilla: Uusi Humus on leppoisa taukopaikka yliopistolla

Oulun yliopistolla ovat menossa kovat myllerrykset tulevan OAMK:n muuton alla. Muun muassa humanistinen tiedekunta on muuttanut kokonaan niin sanotulle yliopiston vanhalle puolelle. Sen myötä myös humanistien legendaarinen kohtauspaikka, Humus-kahvila, on siirtynyt Geokadulle.

Kun uusista tiloista kerrottiin, opiskelijat eivät olleet tyytyväisiä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että sopu on laskeutunut kuppilan ylle. Uudet tilat ovat varsin viihtyisät, ja iltapäiväaikaan kahvilan jokainen pöytä näyttää olevan täynnä.

Humus on Humanistisen Killan ylläpitämä kahvila, jolla on yliopistolla peräti 25-vuotiset perinteet. Mainio juttu, että Humus on nyt saanut arvoisensa uudet tilat. Kalusteet on modernisoitu ja varsinainen kahvilatila remontoitu tyylikkäästi puupintaa käyttäen.

Koska kahvila on pienentynyt entisestä, se levittäytyy muutamine pöytineen myös käytävälle, Geokadulle. Tämä ratkaisu toimii hyvin. Käytävällä mahtuu silti kulkemaan.

Humuksesta saa tuttuun tapaan pientä suolaista ja makeaa, hedelmiä, salaatteja ja panineja kahvin ja teen lisäksi. Kahvinsa saa edelleen kaataa eriparikuppeihin ja sitä on tarjolla kahta eri paahtoa: edullisempaa ja reilumpaa.

Valitsemme kovaan kahvihampaan kolotukseen jättikupillisen kahvia ja palan painikkeeksi tukevan juustokakkupalan. Kahviin löytyy myös kauramaitoa ja santsikupille on omat, edulliset hintansa. Teevalikoima on laaja. Nurkkahyllystä voi halutessaan napata luettavakseen Kalevan, Voiman tai Suomen Kuvalehden. Moni asiakkaista näyttää opiskelevan, joko yksin tai ryhmissä. Asiakkaita tulee ja menee.

Humuksen uusi sijainti heti Telluksen takana on oikeastaan aika mainio. Se on omassa rauhassaan, mutta kuitenkin ihan nurkan takana. Vanhasta Humuksesta tuttu leppoisa tunnelma ei ole hävinnyt mihinkään ja palvelu on edelleen yhtä ystävällistä kuin ennenkin.

Humus

Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta

Avoinna: ma-pe 8–14

Mitä maksoi: Kahvi 1,20/1,70 euroa. Santsikuppi 0,90/1,30 euroa. Juustokakkupala 2,60 euroa.

Kiitämme: Onnistunutta uudistumista. Humukseen on edelleen helppo tulla.

Erityistä: Kahvilan tuotto tukee Humanistisen Killan toimintaa: tapahtumia, edunvalvontaa, ainejärjestöavustuksia ja graduapurahoja.