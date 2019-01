Kahavilla: Roomassa pitkään asuneen Merja Niinisalon Caffe Dolce on pieni pala Italiaa keskellä Oulua

Monipuolisesti kahvilatuotteita ja sydämellistä asiakaspalvelua. Tätä on luvassa, kun astuu Hallituskadulle joulukuun alussa avautuneeseen italialaistyyliseen kahvilaan, Caffe Dolceen.

Taustalla soi italialainen radiokanava ja pöydiltä löytyy italialaisia iltapäivälehtiä ja kirjoja. Lasivitriini on täynnä toinen toistaan houkuttelevamman näköistä makeaa ja suolaista syötävää tiramisukulhoista täytettyihin voileipiin.

– Teen tiramisun itse kulhoon ja annos höystetään konjakilla, koska ex-mieheni isäkin teki aina niin, yrittäjä Merja Niinisalo esittelee paikan erikoisuuksia.

Pieni tunnelmallinen kahvila on yksi maailmalla matkaoppaana toimineen Niinisalon toteutuneista haaveista. Kun hän valmistui hotelli-ravintola-alan koulusta 90-luvun alussa, veri veti muille maille matkaoppaan töihin.

Kymmenisen vuotta vierähti Italiassa, kunnes lasten synnyttyä tie toi takaisin Suomeen. Kuitenkin jo Italiassa asuessaan mielessä kyti ajatus oman pienen kahvilan, ravintolan tai vaikkapa hotellin perustamisesta.

– Haaveena oli perustaa joku bed and breakfast -tyyppinen majatalo jonnekin päin Italian maaseutua, mutta byrokratian takia se ei olisi ollut mahdollista.

Suomeen palattuaan Niinisalo työskenteli muun muassa puhelinmyyjänä ja elintarviketeollisuuden parissa, kunnes viime tammikuussa ystävättäret kehottivat osallistumaan yrittäjäkurssille ja perustamaan oman yrityksen.

– Vaikka hyppäys yrittäjäksi tuntui isolta asialta, sitten kun tämä paikka löytyi ja olin kirjoittanut vuokrasopimuksen, asiat etenivät nopeasti. Kyllä työn pitää antaa jotain muutakin kuin pelkkää kuukausipalkkaa.

Tuore yrittäjä kertookin, että on oppinut viimeisen kuukauden aikana enemmän kuin 10 vuoden aikana yhteensä. Ystävistä on ollut korvaamaton apu, kun on tarvinnut apua vaikkapa logon suunnittelussa ja markkinoinnissa.

– Ystäväpiiristäni on löytynyt hillittömiä alan ammattilaisia.

Toisin kuin monessa muussa paikassa, tässä kahvilassa ei ole turhan tarkkoja lounasaikoja. Niinisalon mukaan lounasta on tarjolla sitten kuin ensimmäinen asiakas on sitä vailla. Joka päivä on tarjolla kala- tai kasvispainotteista italialaistyylistä keittoa kuin myös erilaisia salaatteja sekä parilassa lämmitettyjä leipiä.

– Kaikki saa myös mukaan, yrittäjä vinkkaa.

Paikan italialainen tunnelma on virittänyt asiakkaiden kanssa paljon puhetta Italiasta ja monella kävijällä tuntuu olleen jokin yhteys tähän kahvien ja hyvän ruoan luvattuun maahan.

– Tammikuussa saan vähäksi aikaa italialaista apua, kun entisen mieheni nykyinen vaimo tulee auttamaan minua kahvilaan, Niinisalo kertoo.



Caffe Dolce

Missä: Hallituskatu 30

Mitä: Makeita ja suolaisia kahvilatuotteita, salaatteja ja keittolounas, johon kuuluu pala perunapizzaa.

Avoinna: ma–pe 9–17, la 10–16