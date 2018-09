Jussi Isoaho kerää roskat juoksulenkkinsä varrelta – Oulussa yleisin roska on nuuskapurkki

Frisbee golf radalla on paljon tyhjiä kaljatölkkejä, ei niitä tyhjiä jaksa kotiin viedä tai lähikauppaan, on se niin rankkaa on heitellä frisbeetä. Nuuska purkkeja on joka paikassa. Mutta huvitti tänään kun koirani nosti kinttua tienvarressa kasvavaan pensaaseen yks mummo kysyi tarvitseeko pussia...kakat ketään hoidetulta alueelta, kyllä niiden isojen mäkien vierestä.