Jalkapallouran päätyttyä Johannes Wentin pääsi aloittamaan tavallisten ihmisten elämän

Johannes Wentin pelasi kolme vuotta AC Oulun maalissa, kunnes viime syksynä sai tiedon, että hänen sopimustaan ei jatketa. Nyt hän viimeistelee opintojaan ja nauttii normaalista elämästä.

Wentin on tyytyväinen siihen, että tavallisen ihmisen normaali elämä valitsi hänet. Hänellä on vihdoin aikaa ja vapautta tehdä niitä asioita, jotka jäivät pelaamisen takia tekemättä. Puoliammattilaisena kun treenejä on viidestä seitsemään kertaa viikossa, ja oli sitten parhaan ystävän häät tai ei, niistä ei olla pois.

- Yhden ystävän häihin menin suoraan pelistä. Mutta kenenkään kolmen bestmanini tai vaimoni siskon häihin en ole jalkapallon takia päässyt. Se harmittaa, Kokkolassa syntynyt Wentin toteaa.

Wentinin opinnot ovat loppusuoralla ja tulevaisuus alkaa hahmottua. Hän odottaa jo sitä, että pääsee tekemään työtä luokanopettajana.

- Isäni on opettaja ja olen pikkuhiljaa kasvanut opettajuuteen, hän sanoo.

Nyt tekeillä on liikuntaan liittyvä gradu, jota Wentin tekee myös luokanopettajaksi opiskelevan vaimonsa kanssa.

- Haaveilen omasta matkailuautosta, jonka kanssa voisi reissata Lapissa ja Euroopassa. Kävimme kesällä Lofooteilla telttailemassa. Nyt jalkapallon jälkeen aikaa on niin paljon, että välillä tuntuu, etten osaa täyttää sitä, Wentin hymähtää.

