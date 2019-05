Jaana Räisänen onnistui pelastamaan kauppahallin remontin jalkoihin jääneen leipäpuotinsa Kauppurienkadulle

Jaanan Puodin ovi käy tiuhaan, vaikka kauppa on ollut auki vain muutaman viikon. Asiakkaat tuntuvat olevan vilpittömän iloisia siitä, että kauppahallin remontin takia lopettanut puoti on päässyt avaamaan ovensa uudelleen. Eikä varsinaisesti huonommassa paikassa: Kauppurienkadun ja Aleksanterinkadun kulmauksessa puoti on nyt näkyvällä ohikulkupaikalla.

Vitriinistä löytyy moneen makuun – makeaa ja suolaista, kakkua ja karjalanpiirakkaa. Tuttavallisenkuuloinen puheensorina yrittäjän ja asiakkaiden välillä alkaa aina kun ovi käy. Puodilla on selkeästi paljon vakioasiakkaita.

– Onneksi on tullut entisiä asiakkaita takaisin, että on jonkinlainen pohja, mistä aloittaa, yrittäjä Jaana Räisänen kertoo asiakaspalvelun lomassa.

Räisänen etsi uutta liiketilaa koko alkuvuoden ja oli vähällä jo luovuttaa.

– Aika kului ja ajattelin, että asiakkaat ehtivät löytää uuden paikan, josta hakevat leipänsä. Sitten sattui tämä kohdalle ja tuntui, että oli pakko tarttua. Välillä olin jo luopumassa koko yritystoiminnastani, että alan tekemään jotakin muuta, hän kertoo kauppahallin sulkemisen jälkeisistä kuukausista.

Nyt yrittäjä on iloinen, että on päässyt jatkamaan. Uusissa tiloissa on myös enemmän tilaa kahvila-asiakkaille.

– Minulla on kuitenkin oma asiakaskunta ja hyvät tuotteet.

Räisänen on kauppias jo kolmannessa sukupolvessa: Hänen äitinsä ja mummunsa toimivat pitkään lihakauppiaina kauppahallissa. Räisänen työskenteli jo nuoresta tytöstä lähtien lomat ja viikonloput kiireapulaisena ja vannoi silloin, ettei enää aikuisena astu sisään kauppahalliin.

Kolmikymppisenä Räisänen päätyi kuitenkin perustamaan oman puodin, mutta lihan sijaan hän halusi myydä leipää ja pullaa.

– Alun perin minusta piti tulla kätilö. Hain kouluun ja olisin päässytkin, mutta sitten päädyin kuitenkin yrittäjäksi.

