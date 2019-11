Huimapää Eija Suvala harrastaa laskuvarjohyppäämistä kilpailemalla muodostelmahyppyjen maajoukkueessa

Oululainen Eija Suvala muistaa edelleen selkeästi ensimmäisen laskuvarjohyppynsä. Hän seisoi lentokoneen oviaukossa, katseli alhaalla näkyviä talojen kattoja ja mietti, mitä ihmettä on tekemässä. Jotenkin hän sai astuttua eteenpäin.

– Ensimmäiset parikymmentä hyppyä jännityksen ja nautinnon tasapaino oli aina enemmän jännityksen puolella. Silti halusin takaisin heti, kun jalat koskettivat maata, Suvala nauraa.

Nyt, 19 vuotta myöhemmin, Suvala jännittää teknisen suorituksen onnistumista. Hän hyppeli huvikseen viitisen vuotta, kunnes innostui kilpailemisesta.

– On monta eri tapaa harrastaa laskuvarjohyppäämistä, mutta minulle tämä on kilpaurheilua.

Suvala kuuluu Suomen maajoukkueeseen, joka kilpailee muodostelmahypyissä.

– Kilpailusuorituksessa tehdään ennalta arvottuja muodostelmia niin monta kuin ehtii 35 sekunnissa, Suvala selittää.

Pro-Team-joukkueessa on kuusi jäsentä, joista neljä tekee muodostelmia ja yksi kuvaa suorituksen. Lisäksi on varahenkilö, joka auttaa harjoitteluissa ja tuuraa tarvittaessa hyppääjiä. Suvala tekee muodostelmia. Joukkueesta on tullut Suvalalle toinen perhe, jonka kanssa hän on tekemisissä myös vapaa-ajalla.

Maajoukkueessa olemiseen kuuluu paljon reissaamista. Hyppäämistä eli vapaapudotusta voi harjoitella myös tuulitunnelissa. Joukkue kokoontuu talvisin Suomen ainoaan tuulitunneliin Helsinkiin kuukausittain.

Kesäisin joukkue suuntaa Ruotsiin treenaamaan 2–3 viikoksi, koska Suomessa ei pysty harjoittelemaan koneesta tehtäviä muodostelmahyppyjä.

– Suomessa ei ole sopivia lentokoneita eikä hyppykeskuksia, joissa onnistuisi tehokas 12–14 hypyn treenipäivä, Suvala kertoo.

Hyppäämisestä on tullut Suvalalle elämäntapa, joka näkyy arjessa joka päivä. Perheen lomatkin vietetään pitkälti lentokentän laidalla.

– Välillä on vähän huono omatunto, kun lomat menevät harjoittelun ehdolla. Toisaalta lapset ovat kyllä viihtyneet reissuissa ja nähneet paikkoja, joihin ei muuten välttämättä tulisi lähdettyä.

