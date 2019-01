Hollihaan liikennepuisto heräsi talviunesta: Loppiaisena avatusta retkiluisteluradasta tuli kaupunkilaisten suosikki

Oulun keskustan tuntumassa oleva Hollihaan liikennepuisto ei uinu talviunta. Loppiaisena puistoon avattiin retkiluistelupaikka, jonka 250 pitkä rata on mukavan kurvikas.

Lumen alta pilkistävät liikennemerkit luovat jännittävän tunnelman ja mielikuvitus ottaa vallan.

Jään vieressä nouseva liikennevalo hämmästyttää pientä luistelijaa:

– Miksihän liikennevalot eivät ole päällä?

Liikenneympyrän merkki kehottaa luistelijaa pyöräyttämään piruetin. Stop-merkin kohdalla tehdään tietysti äkkijarrutus. Jos reittejä jäädytetään lisää, voisi samalla harjoitella liikennesääntöjä, aivan kuten kesälläkin.

Sää suosii ulkoilijoita ja ikäskaala radalla on ilahduttavan lavea. Luistelemassa näyttää olevan pieniä ensikertalaisia.

Kypärä suojaa innostuneen harjoittelijan päätä, eikä alkumetrien muksahtelu haittaa. Aikuisen avustamana tuleva ”Kiira Korpi” jatkaa kikatellen matkaansa.



Nuorisokin on löytänyt radalle. Valmistumassa on videoblogi ja naurua tyttärien taltioinnista ei ainakaan tule puuttumaan.

- Enhän mää voi näin luistella, pakko mennä takaperin! Mitenhän mää ossaan? teinitytöt porisevat iloisesti Oulun murteella.

Pakkaspäivästä on nauttimassa myös eläkkeellä oleva Riitta Penttilä.

– Uskaltauduin kokeilemaan tänne luistelua, sillä ympäristö on mukavampi, kuin perinteisillä luistelukentillä.

Penttilän riisuessa luistimiaan, hän pohtii jo seuraavaa kertaa:

– Luistelin tänään 500 metriä, joten taidan harjoitella niin paljon, että keväällä jaksan luistella kokonaisen kilometrin.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.