Ensi kesänä puulaakifutista pelataan vauhdilla ja suurella tunteella - joukkueet voivat ilmoittautua huhtikuun aikana

Oulun Erotuomarikerhon (OEK) jalkapallopuulaakikesä alkaa tänä vuonna 13. toukokuuta Hovisuon kentällä Hintassa. Joukkueet voivat ilmoittautua vielä huhtikuun loppuun saakka.

OEK:n jalkapallopuulaakitoiminnasta vastaava Esko Hakola kertoo, että puulaakitoiminnalla on pitkät perinteet: Harrastepalloa on potkittu jo yli 50 vuoden ajan.

– Joukkueita on yleensä kaiken kaikkiaan noin viitisenkymmentä. Viime vuonna firmasarjoja oli enemmän kuin aikaisemmin, naisissa osallistujamäärät ovat pysyneet samana, kun taas sekasarjassa on ollut hieman laskua, itsekin pelejä viheltävä Hakola kertoo.

Viimeiset kymmenkunta vuotta pelit on pelattu Hovisuon tekonurmella. Siihen asti oltiin hiekkakentillä.

Pitkään puulaakifutista tuomaroineen Hakolan mukaan pelaajien tasossa on isoja eroja. Valtaosa on harrastelijoita, mutta mukana on myös sellaisia, jotka ovat joskus ennen pelanneet sarjatasolla.

– Monessa joukkueessa on yksi tai kaksi vähän parempaa pelaajaa, joiden ympärille sitten rakennetaan. Se on hyvin tyypillinen joukkueenkuva. Osa joukkueista on hyvin nuoria, mutta on myös sellaisia ikämiespohjalla olevia joukkueita, Hakola sanoo.

Hakolan mukaan taito ei aina ole niin suuressa elementissä, mutta vauhtia ja tunteita riittää usein senkin edestä. Keltaisen kortin arvoisesta rikkeestä annettava viiden minuutin jäähy rauhoittaa kuitenkin tunteita ja toimii pelotteena, ettei kovia taklauksia tule.

– Toiset osaavat pelata, mutta vauhti ei ole enää niin suuri. On myös sellaisia, jotka eivät ole kovin taitavia potkunsuorituksessa, mutta tsempillä mennään eteenpäin.

Osa joukkueista on pelannut jo pitkään lähes samalla kokoonpanolla.

– Esimerkiksi FC Köyhät on pelannut koko sen 22 vuoden ajan, kun olen itse ollut pelejä tuomaroimassa. Nykyään joukkue on hyvin ikämiespainotteinen, mutta ovat he saaneet nuorempiakin pelaajia mukaan.

