Ei rahasta, vaan rakkaudesta: Oululaiskitaristi Heikki Ruokangas tekee kokeellista musiikkia

Oululaiskitaristi Heikki Ruokangas tekee kokeellista musiikkia. Kansainvälistä uraa tekevä kitaristi aloittaa syksyn keikat kotiseudultaan.

Kiertue starttaa torstaina Kempeleen kirjastosta. Ruokangas on esiintynyt klubeilla, kirkoissa, museoissa ja festivaaleilla.

– Kirjastoihin on yleisöllä matala kynnys tulla. Pääsymaksua ei ole ja paikalle myös eksyy kuulijoita ihan vahingossa. Toisaalta paikalta voi halutessaan lähteäkin vapaammin.

– Kirkoissa on puolestaan hieno akustiikka. Ne keikat ovat olleet jouluun liittyviä erikoisjuttuja, Ruokangas sanoo.

Ruokangas on esiintynyt ympäri Suomea. Kotimaan ulkopuolella hän on keikkaillut Tanskassa, Virossa, Ruotsissa ja Italiassa. Hänen musiikkiaan on julkaistu Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa sekä Saksassa.

– Kun on tehnyt levyjä, keikkojen myynti sujuu paremmin. Ja kun on taas enemmän meriittejä, pääsee helpommin festareille esiintyjäksi, Ruokangas kuvaa juurevan työnteon merkitystä.

Heikki Ruokangas ja Alex Jønsson esiintyvät torstaina 13.9. klo 18 Kempeleen kirjastossa ja lauantaina 15.9. klo 21 alkaen Tubassa Oulussa.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.