Dammisaaren rappioromanttinen Rapumaja Hupisaarilla kutsuu aktiivisia kaupunkilaisia mukaan toimintaan

Hupisaarten kätköissä piileksivän Dammisaaren itäpäädyssä nököttää yli satavuotias Rapumaja. Moni oululainen on sen ohi ajanut, mutta harva tietää, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä voi tehdä.

Joulukuussa Harri Kononen kävi ensimmäistä kertaa Dammisaaressa Oulun Hupisaarilla. Oli ympäristöjärjestö Dodo ry:n pikkujoulut, mutta kukaan silloin arvannut, että pian järjestö koordinoisi saarella sijaitsevan vanhan majan toimintaa. Maa oli kuurassa, lehdettömät puut huojuivat hiljalleen kirpeässä tuulessa ja veden solina peitti alleen liikenteen metelin. Kauniiden rapistuneiden betoniaitojen lomassa oli aistittavissa rappioromanttista tunnelmaa.

Dammisaaren Rapumaja sai nimensä epämääräisestä huhusta, jonka mukaan mökissä olisi ennen vanhaan pidetty porvariston rapukekkereitä.

– Todennäköisesti tämä ei pidä paikkaansa, vaan rakennus on toiminut luultavasti uimamajana. Siitä huolimatta nimi on jäänyt. Se on hyvä, erottuva ja kiinnostava nimi, Rapumajan koordinaattori Kononen naurahtaa.

Dodolla on Rapumajalle Oulun kaupungin myöntämä käyttölupa, mutta siellä saa kuka tahansa järjestää toimintaa, kunhan se vain on kaikille avointa ja maksutonta.

Eemeli Laitinen on ollut järjestämässä Rapumajalle taideiltaa, joka sisälsi improvisaatiomusisointia, shamaanirumpuja, yhteisömaalausta ja työpajoja.

– Siellä kävi lapsiperheitäkin maalaamassa musiikin tahtiin. Se oli oikein mukava päivä, hän muistelee.

Aktiivinen rapumajalainen Vuokko Haljoki on ollut mukana Taidemuseon kanssa järjestetyssä yhteisötaideprojektissa, jossa kuka tahansa sai osallistua tekemään tekstiilitaideteoksia.

– Siihen osallistui ihan uusia ihmisiä, jotka eivät olleet Rapumajasta koskaan kuulleetkaan, vaan jostain vain bonganneet tapahtuman. Yksi heistä on piknikin jälkeen käynyt täällä useasti hakemassa yrttejä, Haljoki hehkuttaa.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle ja se ilmestyy Oulun alueella torstaisin.