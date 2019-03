Baarisa: Seitinohutta ja pirskahtelevaa afterwork-tunnelmaa perjantaisin taiteen ja kulttuurin äärellä

Kulttuuritalo Valveen kahvilassa, Konst o. Delissä, on mahdollisuus nauttia taiteesta ja kulttuurista joka perjantai. Art Goes Afterwork -niminen tapahtuma järjestetään perjantaisin kello 16–18.

Neljän aikaan paikalla ei ole vielä kauheasti porukkaa, mutta skumppa on jo tarjouksessa. Kolmen euron lasillinen pirskahtelee mukavasti kielellä työviikon päätteeksi. Tänään ohjelmassa on elävää musiikkia, mutta Art Goes Afterworkissa on nautittu ja nautitaan myös muun muassa monologeista, tanssitaiteesta ja dj-musasta.

Konst o. Delin lounasaika on jo mennyt, joten vitriinissä on tarjolla jonkin verran kahvilatuotteita, suolaista ja makeaa. Meillä on kunnon nälkä, mutta joudumme tyytymään kinkkutoastiin ja lohipatonkiin, joka on puolikas patonki. Harmi homma, Konst o. Delin ruokaisa ja monet kerrat hyväksi todettu lounassalaatti olisi hyvin puolustanut paikkaansa tässä kohtaa. Ehkä sen tarjoilua voisi harkita pidennettävän perjantaisin? Makeaa ei tee nyt mieli, kuohuviini ajakoon herkkujen aseman.

Kun kello lähenee viittä ja keikan alkua, tuolit alkavat täyttyä viimeistä penkkiä myöten. Tuttuja halaillaan ja tunnelma on rento ja lämminhenkinen.

Suse Ekforsin puolen tunnin dokkaripoppisetti sopii mainiosti juuri tähän: ruuhkaisan työviikon päätteeksi, viikonlopun aloitukseen. Kello ei ole puolta kuuttakaan, kun kilistämme jo toista lasillista skumppaa. Parhautta! Konst o. Delissä on A-oikeudet, joten muutakin juomaa on tarjolla, sekä tietysti alkoholittomia vaihtoehtoja.

Puolen tunnin musiikkisetin jälkeen olo on ilahtunut ja rentoutunut. Koska paikalla näkyy olevan runsaasti tuttuja, jäämme joksikin aikaa vaihtamaan kuulumisia. Afterwork-kulttuuria ei Oulussa vielä liiemmin vaalita, joten Konst o. Delin konsepti on erittäin tervetullut. Se on lisäksi mitä mainioin mahdollisuus katsastaa tuoreitakin oululaisia taiteen tekijöiitä. Samalla voi halutessaan piipahtaa Valveen näyttelyissä.

Konst o. Delin Art Goes Afterwork

Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7

Perjantaisin kello 16-18

Mitä maksoi: lasillinen kuohuviiniä 3 euroa. Kinkkutoast 6 euroa, lohipatonki 5 euroa.

Ihanaa: mitä mainioin tilaisuus nauttia elävästä musiikista tai mistä tahansa taiteesta ihmisten aikoihin, samalla reissulla työviikon päätteeksi.

Huomioi: Art Goes Afterwork -ohjelma löytyy netistä: www.konstodeli.fi/art-goes-afterwork