Auri Aholan ideoima poikkitaiteellinen BATTLE yhdistelee katu- ja korkeakulttuuria sekä saamelaisuutta ja suomalaisuutta

Tanssijan ja valtakunnallisesti toimivan saamelaiskulttuurin läänintaitelijan Auri Aholan, 35, BATTLE nähdään perjantaina Oulussa.

– Halusin yhdistettävän katu- ja korkeakulttuuria ja soppaan sekoitettiin vielä suomalainen ja saamelainen kulttuuri, Ahola kertoo.

Battle-termi on tuttu rapin ja breakdancen piiristä. Se tarkoittaa taidoilla mittelyä.

Aholan idean pohjalta luodussa BATTLEssa esiintyy ja improvisoi taidoillaan kaksi joukkuetta: hän itse balleriinana ja rap-artisti Ailu Valle sekä viulisti Terhi Paldanius ja b-boy Jimi Kettunen. Juontajana toimii beatboxaaja-muusikko Kevin Francett.

– Meillä on käsikirjoitettuja osioita, muttei ennalta sovittuja vuorosanoja. Olemme sopineet, että saamme haastaa toisiamme. Yleisönkin kanssa on vuorovaikutusta, joten esitys on aina ainutkertainen, Ahola sanoo.

11-vuotiaana Rovaniemellä syntynyt Ahola alkoi tanssia balettia. Hän ajautui perheensä mukana kohti eteläistä Suomea, ensin Mikkeliin ja sieltä Helsinkiin. Jo 13-vuotiaana hän pyrki Kansallisoopperan balettioppilaitokseen harjoittelemaan, minkä jälkeen vastassa oli tiukkaa treeniä.

Ahola tanssi töikseen Kansallisbaletissa 10 vuotta ennen kuin hän muutti kurssia viisi vuotta sitten.

– Olen sittemmin työskennellyt tanssitaiteilijana ja toteuttanut poikkitaiteellisia yhteistöitä esimerkiksi kirjailijoiden, sirkustaiteilijoiden ja joikaajien kanssa, Ahola kertoo.

Hänelle baletti itsessään oli nähty siinä vaiheessa, kun hän oli kouluttautunut ja työskennellyt sen parissa niin pitkään nuorella iällä.

– Ehkä haen haasteita. En viihdy mukavuusalueilla ja minun piti päästä eteenpäin, aiempaan työhönsä ehkä hieman liian villi sielu Ahola sanoo.



