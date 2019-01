ASMR rauhoittaa, rentouttaa ja auttaa saamaan unen päästä kiinni: Kokeile, tepsiikö Sita Salmisen ASMR-video sinuun

Pää tyynyyn ja kuulokkeista ASMR-video kuulumaan. Kuiskaava puhe ja eri tavoin tuotetut äänet saavat rentoutumaan ja lopulta jopa auttavat saamaan unen päästä kiinni.

Youtube on alkanut viime vuosina tulvia ASMR-videoista, mutta silti ne tuntuvat olevan monelle uusi juttu.

ASMR on lyhenne englannin kielen määritelmästä autonomous sensory meridian response, joka tarkoittaa tiettyjen äänien ja visuaalisten ärsykkeiden laukaisemia hyvän olon tuntemuksia: kihelmöintiä ja väristyksiä. Videoita kannattaa kuunnella kuulokkeilla.

– Törmäsin parisen vuotta sitten tällaiseen videoon ja ensin ihmettelin, että mitähän noituutta tämä on. Jotenkin kuitenkin rauhoituin, kun kuuntelin videoa pitemmälle. Siitä lähtien ASMR-videot ovat auttaneet itselläni nukahtamisongelmiin mutta myös ihan stressiin ja ahdistukseen. Niinpä noin vuosi sitten aloin itsekin tekemään näitä videoita, Oulussa opiskellut ja nyt Helsingissä asuva tubettaja Sita Salminen.

"Onko sulla ehkä ollut nyt rankka viikko tai rankka ajanjakso muuten elämässä? Joka tapauksessa sie oot ansainnyt nyt lepoa ja tää hetki on just sulle. Ja vaikka et nukahtaiskaan, se ei haittaa, koska nyt on pääasia, että vaan rentoudut.”

Näin alkaa yksi Salmisen ASMR-videoista, jolla hän pyrkii saamaan kuulijan rauhoittumaan. Videoilla tuotetut äänet voivat syntyä vaikkapa hiusten harjaamisesta, pannunalusen raapimisesta tai kynsien naputtelusta mikrofoniin. Tärkeää on, ettei taustamelua ole.

– Kasaan myös ympärilleni ne esineet, joita käytän. Välillä tosin laitan vain kameran pyörimään ja annan mennä.

Salmisen ASMR-videot ovat saaneet suurta suosiota, minkä vuoksi hän on perustanut näille videoille oman kanavansa. ASMR-videoiden tilaajia hänellä on reilu satatuhatta.

– Luultavasti tilaajien määrä menee pääkanavasta ohi, sillä nyt on alkanut tulla ulkomaisiakin tilaajia.

Kokeile, toimiiko Sitan ASMR-video sinulle:

