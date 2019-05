American Car Club Oulua luotsaavalle Heidi Romppaiselle viikonloppu on jenkkiautojen ja äitien juhlaa

Viikonloppu on jenkkiautojen juhlaa. Amerikkalaisten autojen näyttely Ouluhallissa järjestetään 40:nnen kerran. Sunnuntaina on tarjolla perinteinen äitienpäivän juhlistaminen ruusulla ja jenkkiautoajelulla.

Heidi Romppainen luotsaa American Car Club Oulun juhlavuotta. Hän on ensimmäinen nainen puheenjohtajana kerhon 40 toimintavuoden aikana.

– Näyttelyyn on tulossa ennätysmäärä autoja, jopa yli sata. Vastaan saattaa tulla iloisia tuttuja, sillä mukana on erilaisia helmiä vuosien varrelta.

Kerholla on ollut jo pitkään Ruskossa Liusketiellä oma talli, joka tarjoaa yhteisölle tyylikkään kokoontumispaikan.

– Ensimmäiset autot ajettiin sisään vuonna -86 tai -87.

Lue myös: Sininen ja keltainen jenkkiauto ovat oululaisen Pirita Mertalan silmäteriä – "Onneksi ajokausi on lyhyt, se on kyllä lompakon pelastus"

Halli rakennettiin omin voimin, ja ammattimiehiä ja tekijöitä on riittänyt. Tilat ovat laajentuneet jatkuvasti, ja kerho tarjoaa jäsenilleen monipuoliset tilat. Siellä on koneita, laitteita ja työkaluja autojen kunnostamiseen. Nosturihallin takana on pesu- ja maalaushalli.

– Jäseniä on noin 50. Ehtona on, että jäseneksi pyrkivällä on jenkkiauto. Kerholaisilla on monenlaista kalustoa. Toiset tykkää rakentaa ja kun auto on valmis, se pannaan maailmalle. Toiset tykkää ajaa. Jotkut hankkivat valmiin auton. Joillakin auto saattaa seistä pitkiä aikoja elämäntilanteesta johtuen.

Varsinaisesti American Car Club Oulu juhlii syksyllä. Sitä ennen kesällä on odotettavissa juhlacruising, Romppainen paljastaa.

Heidi Romppaisen oma auto on Chevrolet Nomad vuosimallia 1959, huikean pitkä farmarimallinen aikansa perheauto.

– Tyyppipiirteenä ovat perän siivet ja kissansilmät. Meillä on myrskyisä suhde. Pitää melkein paikkansa, että reissu ja remontti.

Heidi ei pelkää avata itse konepeltiä ja tarttua toimeen.

– Olen rasvanäppi ja teen mielelläni sen, mitä pystyn tekemään.

American Car Show Ouluhallissa lauantaina 11.5. klo 16–24 ja sunnuntaina 12.5. klo 10–17.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.