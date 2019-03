Ada ja Pauliina pääsevät työssään kuntosalilla todistamaan aitiopaikalta oululaisten kasvutarinoita

Kuntosalivastaavina Oulussa työskentelevät Pauliina Pirilä ja Ada Pöyhönen pitävät työssään aivan parhaana sitä, kun he pääsevät aitiopaikalta seuraamaan asiakkaiden kasvutarinoita.

– On ilahduttavaa nähdä, kuinka ihmiset saavat energiaa omaan arkeensa liikunnasta. Meistä on myös hienoa seurata jäseniemme etenemistä harrastuksessaan sekä heidän kasvutarinoitaan, Pöyhönen ja Pirilä kertovat.

Lihaskunnon lisäksi kuntosali voi parhaimmillaan tarjota lajin harrastajalle myös mukavan yhteisön.

– Fitness24Sevenissä järjestetään myös läpi vuoden Members’ Night tapahtumia jäsenille. Esimerkiksi tammikuun lopulla järjestetyn tapahtuman teemana oli "New year, New us". Illan aikana asiakkaat ja henkilökunta kilpailivat leikkimielisesti eri haasteissa. Tapahtumassa oli arvontoja ja ryhmäliikunnan puolella järjestettiin jumppamaraton, Pyöhönen sanoo.

Kansainvälisellä Fitness24Seven-ketjulla on Oulussa kaksi kuntosalia. Kaupungin keskustassa on kuntosalin lisäksi ryhmäliikunta- ja spinning-tilat. Limingantullissa on lisäksi maailman ensimmäisenä rakennettu X-Court-rata.

– X-court on toiminnallisen harjoittelun tila, jossa asiakkaat voivat mitata aikaa ja päästä ranking-listalle. Tällä hetkellä nopein aika on 24 sekuntia, Pöyhönen ja Pirilä sanovat. X-court -ratoja on kolme kappaletta koko maailmassa.

Lue tämä juttu kokonaan ja muut Kalen! jutut näköislehdestä. Kale! on Kalevan letkeä lehti kaupunkilaiselle.