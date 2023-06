Raasakan voimalaitokselle Iissä on alettu rakentaa uudenlaista kalatietä. Kuva: Risto Pikkupeura

Raasakan voimalaitoksella Iijoen suulla Iissä on aloitettu Kalasydän-kalatien asennustyöt. Kalasydän on tarkoitus saada käyttöön heti kevättulvien jälkeen kesäkuussa. Ratkaisu on osa vaelluskalojen palauttamistyötä ja tuottaa tietoa myös tuleviin hankkeisiin, kertoo PVO-Vesivoima tiedotteessaan.

Kalasydän-kalatie mahdollistaa kalojen nousun ylävirtaan Raasakan voimalaitoksen ohitse.