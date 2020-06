Virvelit, haavit ja lastenkirjat ilahduttavat monen perheen elämää Oulun ensi- ja turvakodissa. Kuvassa vasemmalta lukien Pasi Anttila, Timo Peltovuori ja Vesa Rantanen. Kuva: Pekka Ohtokangas

Perämeren kalatalousyhteisöjen liiton toiminnanjohtaja Vesa Rantanen ja kalatalousneuvoja Pasi Anttila lastaavat oven pieleen kymmenkunta virveliä, joissa fanaattisten kalamiesten suosimat kelat, mato-onkia, haaveja, uistimia ja lastenkirjoja. Uistimet lahjoitti lautturi Ahti Sipola. Uistimet ovat käytettyjä, eli voidaan varmuudella sanoa niillä saaneen kalaa.

Lahjoituksen taustalla on liiton hallituksen tekemä päätös panostaa nuoriin. Lahjoituksen ensimmäinen erä luovutettiin Oulun ensi- ja turvakodille jouluna 2018, ja nyt lahjoitettiin loput. Rahat lahjoitukseen tulevat liiton 90-vuotisjuhlarahastosta.

– Liiton hallitus päätti tehdä yhteistä hyvää ja satsata lapsiin ja nuoriin. Harrastuksen aloittaminen huonoilla vehkeillä laskee tuhoaa innostuksen helposti, joten panostettiin laatuun, Rantanen sanoo.

Lahjoituksen otti vastaan Oulun ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Timo Peltovuori. Lahjoituksen ensimmäinen erä meni joululahjaksi Oulun, Raahen, Kokkolan ja Tornion toimintaan. Lahjoituksella on tuettu harrastajien toimintaa ja mieskaveritoiminnassa on lahjoituksen turvin päästy kokeilemaan kalastamista.

– Siellä on saatu ensikosketus kalastamiseen. Kalastaminen on hyvä harrastus, sillä sen ei tarvitse olla kallista ja se on hyvin rauhoittavaa, jos tunteet ja ajatukset mylläävät sisällä. Kalastaminen on terveellinen addiktio, Peltovuori kertoo.

Perämeren kalatalousyhteisöjen liiton fokus on antaa neuvoja kaikkeen kalastamiseen liittyvissä asioissa, joten kalastusharrastuksen ilosanoman levittäminen istuu heidän pirtaansa.

– Jostain ne tulevat ammattikalastajatkin pitää saada, kalatalousneuvoja Pasi Anttila sanoo.

Ammattikalastaminen on raskas ammatti, jonka keski-ikä huitelee 60 ikävuoden hujakoilla. Koronapandemian aikaan kalastus harrastuksena on sentään nostanut suosiotaan.





Fakta Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto ry:n pääfokuksena on neuvonta Vuonna 1928 perustettu liitto toimii vesialueiden omistajien edunvalvojana. Liiton muodostavat 22 kalastajainseuraa, 22 osakaskuntaa ja yksi osuuskunta. Jäsenyhteisöjen piirissä on yli 11000 henkilöjäsentä. Liiton toimialue on Perämeren pohjoinen rannikkoalue, Kokkolasta Tornioon ja länsi-itä -suunnassa Hailuodosta Puolangalle.