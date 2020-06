Aluesyyttäjä on nostanut syytteen 35-vuotiasta miestä ja 34-vuotiasta naista vastaan Kalajoella tammikuussa tapahtuneesta murhasta. Epäillyt ovat avioliitossa keskenään.

Syyttäjänlaitoksen mukaan mies on esitutkinnassa myöntänyt teon, mutta katsonut syyllistyneensä murhan sijasta tappoon. Nainen on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Tappo on syyttäjän käsityksen mukaan tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Teko on lisäksi kohdistunut puolustuskyvyttömään, liikuntarajoitteeseen naiseen, ja siinä on käytetty teräasetta.

Asiaa käsitellään käräjäoikeudessa kahden viikon kuluttua.