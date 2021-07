Kalajoen maastopalo aiheutti runsaasti savua. Video: Tuovi Pulkkanen

Kalajoella maanantaina syttyneen maastopalon sammutustyöt jatkuvat tänäänkin, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Noin 70 hehtaarin paloalue on hallinnassa ja saatu rajattua.

– Tärkein tavoite juuri nyt on vielä varmistaa paloalueen rajaus, ettei palo tuulen mahdollisesti noustessa lähtisi enää leviämään. Alueen järjestelmällistä sammuttamista reunoilta paloalueen keskelle päin aloitetaan, kertoi pelastusjohtaja Jarmo Haapanen noin kello yhdeksän aikaan aamulla.

Päivän sääennusteen mukaan ei alueelle pitäisi tulla voimakkaita tuulia, jotka vaikeuttaisivat paloalueen hallinnassa pitämistä.

– Varaudumme kuitenkin siihen, että tuuli voi aiheuttaa ongelmia, Haapanen kertoi.

Palosta on aiheutunut runsaasti savua.

– Paloalueelta nousee edelleen savua, mutta tällä hetkellä sääolosuhteet ovat sellaisia, että nousee suoraan ylös eikä näyttäisi leviävän lähialueille, kertoi Haapanen noin kello yhdeksän aikaan.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

– Syttymispaikastakin on vasta karkea arvio, Haapanen kertoo.

Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt kestävät todennäköisesti usean vuorokauden ajan palopaikan hankalasta maastosta johtuen.

Kaksi loukkaantunut

Kaksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kuuluvaa henkilöä on loukkaantunut lievästi sammutustöissä.

Eilen yksi henkilö loukkaantui ampiaistenpistoista. Hän sai hoitoa perusterveydenhuollon päivystyksessä ja on jo kotiutunut. Tänä aamuna toinen henkilö sai lievän tuki- ja liikuntaelinvamman.

Kalustotappioita ei ole tiedossa, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Töissä edelleen parikymmentä yksikköä

Sammutustehtävissä on nyt kiinni parikymmentä pelastusyksikköä, jotka koostuvat sammutus- ja säiliöautoista sekä erikoisajoneuvoista. Yksiköitä on edelleen Jokilaaksojen ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksilta. Lisäksi sammutusapuun on tulossa Keski-Suomen pelastuslaitoksen yksiköitä ja huoltoapua polttoainehuoltoon.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta on pyydetty vaihtohenkilöstöä. Henkilöstöä on yön jälkeen vapautettu lepoon ja vaihdettu sekä vaihdetaan edelleen levänneeseen henkilöstöön.

Puolustusvoimien helikopteri on tällä hetkellä levossa lähialueella ja palaa sammutustöihin puolenpäivän aikoihin. Myös puolustusvoimien maastokelpoista kuljetus- ja maastopalokalustoa on edelleen apuna.

Sievin ja Ylivieskan palokuntien palokuntanaisosastot ovat huolehtineet henkilöstön muonahuollosta eilisestä alkaen. Heidänkin työnsä tulee jatkumaan useamman vuorokauden ajan, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Tehtävässä on edelleen mukana myös Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kaksi johtoyksikköä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tilannekeskus tukee johtamistoimintaa päivystävän päällikön johdolla.