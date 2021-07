Kalajoen maastopalo aiheutti runsaasti savua. Video: Tuovi Pulkkanen

Kalajoella maanantaina syttyneen maastopalon sammutustyöt jatkuivat tiistaina, kertoo Jokilaaksojen pelastuslaitos. Noin 70 hehtaarin paloalue saatiin hallintaan ja rajattua aamuun mennessä.

– Tärkein tavoite juuri nyt on vielä varmistaa paloalueen rajaus, ettei palo tuulen mahdollisesti noustessa lähtisi enää leviämään. Alueen järjestelmällistä sammuttamista reunoilta paloalueen keskelle päin aloitetaan, kertoi pelastusjohtaja Jarmo Haapanen noin kello yhdeksän aikaan aamulla.

Tiistaina iltapäivällä pelastuslaitos varmisti paloalueen rajauksen pysyvyyttä, ettei palo pääsisi enää leviämään tuulen mahdollisesti noustessa. Paloaluetta sammutetaan reunoilta keskelle, mutta maasto- ja sääolosuhteet ovat vaativia, Jokilaaksojen pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Keskiviikon sääennusteet ovat pelastuslaitoksen mukaan suotuisia tuulen osalta, mutta uhkatekijän muodostavat jopa kahdeksan metriin sekunnissa puuskissa yltyvät tuulet. Puuskittaiset tuulevat voivat alueelle osuessaan vaarantaa paloalueen rajauksen pitävyyden.

Syttymissyystä ei tietoa

Palosta on aiheutunut runsaasti savua.

– Paloalueelta nousee edelleen savua, mutta tällä hetkellä sääolosuhteet ovat sellaisia, että nousee suoraan ylös eikä näyttäisi leviävän lähialueille, kertoi Haapanen noin kello yhdeksän aikaan.

Sammutustyön haasteita lisää pilvettömältä taivaalta porottava aurinko ja hellelukemissa oleva lämpö, kertoi Haapanen noin puoli yhden aikaan.

– Raskas sammutustyö helteessä syö henkilöstön voimavaroja, hän totesi.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

– Syttymispaikastakin on vasta karkea arvio, Haapanen kertoo.

Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt kestävät todennäköisesti usean vuorokauden ajan palopaikan hankalasta maastosta johtuen.

Kaksi loukkaantunut

Kaksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kuuluvaa henkilöä on loukkaantunut lievästi sammutustöissä.

Eilen yksi henkilö loukkaantui ampiaistenpistoista. Hän sai hoitoa perusterveydenhuollon päivystyksessä ja on jo kotiutunut. Tänä aamuna toinen henkilö sai lievän tuki- ja liikuntaelinvamman.

Kalustotappioita ei ole tiedossa, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Sammutustöissä noin 40 henkilöä

Sammutustehtävissä on nyt kiinni noin 40 henkilöä. Tämä tarkoittaa noin pariakymmentä pelastusyksikköä, jotka koostuvat sammutus- ja säiliöautoista sekä erikoisajoneuvoista, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Toiminta on organisoitu yhden pelastuskomppanian kokoonpanolla, jossa on kolme osavahvuista pelastusjoukkuetta. Yksiköitä kohteessa on edelleen Jokilaaksojen, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, josta saatiin myös apua polttoainehuoltoon.

Vaihtohenkilöstöä yötä varten on pyydetty Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta Jokilaaksojen oman henkilöstön lisäksi, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan. Myös virka-apupyyntöä puolustusvoimille varusmiesosaston saamiseksi ensi yöksi sammutustehtäviin valmistellaan.

Pelastuslaitoksen mukaan tällaisten onnettomuuksien kaltaisissa pitkäkestoisissa tilanteissa vaihtohenkilöstön saatavuus syvänä loma-aikana on etenkin päiväsaikaan pelastuslaitoksille välillä haastavaa.

Puolustusvoimien helikopteri käytössä tekemässä sammutustöitä ilmasta. Puolustusvoimien maastokelpoista kuljetus- ja maastopalokalustoa on edelleen apuna.

Sievin ja Ylivieskan palokuntien palokuntanaisosastot ovat huolehtineet henkilöstön muonahuollosta eilisestä alkaen. Heidänkin työnsä jatkuu useamman vuorokauden ajan, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 12:48 ja 17.18. Korjattu tieto polttoaineavusta, jota Jokilaaksojen pelastuslaitos sai Keski-Pohjanmaan, ei Keski-Suomen pelastuslaitokselta.