Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo, että palosta aiheutuivat mittavat kustannukset. Kuva: Heikki Uusitalo

Noin kaksi ja puoli viikkoa sitten Kalajoen Rautiossa syttyi Suomen mittapuulla jättimäinen maastopalo.

Palon syttymisyytä on selvitettänyt työryhmä, jossa on edustajat poliisista ja pelastuslaitokselta. Pelastuslaitoksen mukaan syttymisalue on nyt pystytty rajaamaan alle sadan neliömetrin kokoiseksi.