Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo, ettei ole törmännyt urallaan yhtä vaikeaan maastopaloon Video: MTV

Kalajoen metsäpalon tilanne on säilynyt pelastuslaitoksen mukaan vakaana ja rauhallisena. Jokilaaksojen pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että leviämisvaaran riski on entisestään pienentynyt, sillä vettä on satanut viime aikoina runsaasti.

Pinnalla ei ole tiistaina ollut palopesäkkeitä, mutta syvemmällä kuumuutta on yhä.

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen arvioi MTV:lle, että palo on saanut alkunsa tuulivoimatyömaalta. Syttymissyy on edelleen epäselvä. Palon syttymispaikka sen sijaan on ollut tiedossa jo aiemmin melko tarkasti, kuten Kalevakin on uutisoinut.

Alueella toimivat pelastuslaitoksen ryhmät ovat tiistaina partioineet ja valvoneet aluetta sekä sammuttaneet kytöpaikkoja.

Suunnitelmissa on nyt tehdä neljä patoa, joiden avulla kuivatusojien vedenpinta saadaan nousuun.

Paloa on sammutettu jo yli viikko. Kuva perjantailta. Kuva: Heikki Syrjäniemi

Etelä-Karjalasta paikalle tuotu suurtehopumppu on vaihdettu pienempitehoiseen, koska enää ei ole tarvetta yhtä valtavalle vesimäärälle.

Resurssit on laskettu tämän päivän osalta minimiin. Keskiviikkona sää poutaantuu ja säilyy tämän hetken arvion mukaan poutaisena päiviä. Puuskatuulet voivat nostaa kytöjä turveperäisestä maasta. Tämän vuoksi pelastustoimi on varannut keskiviikolla 60 henkilöä töihin palopaikalle.

Seuraavaksi pohditaan, siirrytäänkö henkilöstövahvuudessa vahvennettuun pelastusjoukkueeseen ja jälkisammutusvaiheeseen.

Maastosta johtuen pelastuslaitos arvioi, että sammutustyöt jatkuvat ainakin kuluvan viikon intensiivisinä. Palon lopullinen sammuminen voi viedä vielä huomattavasti pitempään.