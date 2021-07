Kalajoen maastopalo on hallinnassa, mutta sammutustyöt jatkuvat yli yön. Video: Tuovi Pulkkanen

Suuri maastopalo levisi voimakkaasti Kannuksentiellä Kalajoella, Raution kylästä seitsemän kilometriä lounaaseen maanantaina. Lisäksi palosta syntyi uusia maastopaloja heitteistä johtuen. Pelastuslaitos sai palosta hälytyksen maanantaina hieman ennen kello 14:sta.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Markus Vehkoja kertoi kello 17 aikaan, että palorintama oli kasvanut noin kahden kilometrin laajuiseksi arvioidusta 500–600 metrin alkutilanteesta. Palo oli myös vaarassa laajeta latvapaloksi.

Palo alkoi kuitenkin rauhoittua Vehkojan mukaan kello 19 jälkeen Rajavartiolaitoksen helikopterin saavuttua paikalle, jolloin sammutustyöt saatiin aloitettua myös ilmasta käsin.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo kello 22 jälkeen, että paloa ollaan saamassa hallintaan. Paloalueen laajuudeksi tarkentui tuolloin noin 60 hehtaaria.

Hieman yli puolen yön jälkeen Haapanen tarkensi, että paloalueen koko on lähes 80 hehtaaria. Tuolloin palo oltiin saatu rajattua lähes kokonaan.

– Edelleen paloalueen rajaus ja sen varmistaminen on nyt tärkein tavoite, ettei palo aamulla tuulten noustessa lähtisi enää leviämään. Huomisen päivän sääennusteen mukaan ei alueelle pitäisi tulla voimakkaita tuulia, jotka vaikeuttaisivat paloalueen hallinnassa pitämistä, hän totesi.

Sammutustyöt kestävät päiviä

Haapasen arvion mukaan sammutustyöt tulevat kestämään vielä useita päiviä, vähintäänkin kahden vuorokauden ajan. Tämä johtuu hankalasta kivikkoisesta ja turvepohjaisesta maastosta.

Yksi pelastustyöntekijä loukkaantui lievästi sammutustöissä saatuaan toistakymmentä ampiaisen pistoa. Hän on saanut hoitoa perusterveydenhuollon päivystyksessä. Muita henkilövahinkoja tai kalustotappioita palo ei aiheuttanut.

Sammutustöihin on osallistunut 25 yksikköä ja 75 pelastustyöntekijää Pohjois–Pohjoismaan ja Keski–Pohjanmaan pelastuslaitoksilta. Myös Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta on saatu apuun helikoptereita ja ja ajoneuvoja maastossa liikkumista varten. Myös jonkin verran yksityisten toimijoiden kalustoa on ollut apuna.

Palon syttymissyy ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Kalajoen maastopalosta nouseva savu peitti näkyvyyden lähikunnissa. Kuva Nivalan keskustaajamasta. Kuva: Heikki Uusitalo

Palosta levinnyt laajalti savua

Kalajokilaakson alueella tilannetta havainnoinut Kalevan toimittaja Heikki Uusitalo kertoo, että paksu savuverho levisi iltapäivän mittaan suoraan jokilaakson eteläosaa kohti puhaltaneen tuulen mukana voimakkaasti Ylivieskan ja Nivalan välille.

Savun haju levittäytyi iltapäivän ja alkuillan mittaan myös Nivalan kaupungin eteläpuolelle ja kohti Haapajärveä.

– Haju on todella voimakas ja savuverho on ollut silmin nähtävä kymmenien kilometrien päässä arvioidusta palopaikasta. En ihmettelisi, jos savun hajua olisi Haapajärvellä saakka.

Palosta syntyvä savu levisi Vehkojan mukaan lounaaseen päin. Pelastuslaitos joutui Haapasen mukaan tekemään muutamia tarkastuksia ainakin Nivalassa, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä savun aiheuttamien hälytysten takia. Savu ei hänen mukaansa ole vaaraksi sivullisille.

Kalajoen maastopalon alkuvaiheet. Kuva: Tuovi Pulkkanen

